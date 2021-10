W kosmosie odkryto tajemnicze radiowe sygnały. Co może być ich źródłem?

Mają zaskakująco duże znaczenie.

Polowanie na egzoplanety

Poszukiwanie planet z pomocą radioteleskopów

Astronomowie natrafili w kosmosie na dziwne sygnały radiowe, które mogą pochodzić z… nieodkrytych dotychczas planet. Modele komputerowe pokazują, że te są generowane za sprawą integracji między polami magnetycznymi egzoplanet i ich macierzystych gwiazd. Zatem, wygląda na to, że właśnie pojawiła się zupełnie nowa metoda pozwalająca na wykrywanie egzoplanet.Dotychczas w Drodze Mlecznej odkryto ponad 4500 planet krążących wokół gwiazd innych niż Słońce. Większość z nich dostrzeżono metodą tranzytu. Opiera się ona na zmianach jasności gwiazdy. Kiedy egzoplaneta przechodzi przed tarczą gwiazdy, jasność gwiazdy spada, a teleskopy takie jak TESS są w stanie to zarejestrować.W celu wykrywania egzoplanet wykorzystuje się też między innymi metodę prędkości radialnej, polegającą na obserwowaniu zmian długości fal światła emitowanego przez gwiazdę – Efektu Dopplera. Gdy egzoplaneta krąży wokół gwiazdy, wywiera niewielki wpływ grawitacyjny, który sprawia, że gwiazda delikatnie się kołysze. W rezultacie gwiazda nieznacznie, ale regularnie, przybliża się i oddala od Ziemi, co z kolei wpływa na długość fal jej światła, które do nas docierają. Im większa planeta, tym bardziej ten efekt jest zauważalny.Astronomowie z ASTRON – Holenderskiego Instytu Radioastronomii – oraz z Uniwersytetu Queensland w Australii, postanowili poszerzyć zestaw metod pozwalających na wykrywanie egzoplanet. Dlatego też zaczęli eksperymentować, sprawdzając, czy możliwe jest wykrywanie planet z pomocą fal radiowych. Do eksperymentów użyto teleskopu LOFAR (ang. Low-Frequency Array for radio astronomy).Astronomowie zbadali z pomocą teleskopu LOFAR czerwone karły – małe gwiazdy o silnej aktywności magnetycznej, wytwarzające rozbłyski i emitujące fale radiowe. Wykrycie tych gwiazd w zakresie fal radiowych samo w sobie było postępem, ponieważ im dalej od Ziemi, tym gęściej w kosmosie występują fale radiowe z różnych źródeł i tym trudniej je od siebie oddzielić. Niemniej, zwiększona czułość LOFAR pozwoliła astronomom wychwycić 19 czerwonych karłów.Spośród 19, cztery czerwone karły były szczególnie intrygujące. To dlatego, że były to starsze gwiazdy o zmniejszonej aktywności magnetycznej, co oznacza, że nie powinny były zostać wykryte w ramach przeglądu, a jednak tak się stało. Kiedy astronomowie stworzyli modele mające wyjaśnić, co w ich przypadku odpowiada za wytwarzanie sygnałów radiowych, okazało się, że wokół tych gwiazd mogą krążyć ukryte planety.