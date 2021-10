Ta sonda NASA wbije się w asteroidę z zabójczą prędkością. Start już wkrótce

Misja o dużym znaczeniu.

Schemat obrazujący przebieg misji DART. | Źródło: NASA

Start z udziałem SpaceX

Na wszelki wypadek

Sonda DART wystartuje z Vandenberg Space Force Base w Kalifornii, na pokładzie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Po opuszczeniu atmosfery oddzieli się od rakiety i rozpocznie roczną podróż przez przestrzeń kosmiczną, podczas której pokona około 11 milionów kilometrów. Do zderzenia z satelitą asteroidy Didymos ma dojść pod koniec września 2022 roku.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, DART wbije się w 160-metrową skałę, poruszając się z prędkością około 24 tysięcy kilometrów na godzinę. Choć sama sonda rozbije się wówczas na malutkie kawałeczki, kolizja powinna co najwyżej wpłynąć na prędkość orbitowania księżyca wokół większej asteroidy.Co ciekawe, zderzeniu spróbuje przyjrzeć się z bliska inna, mniejsza sonda. Mowa o sondzie LICIACube (ang. Light Italian CubeSat for Imagine Asteroids), za którą odpowiada Włoska Agencja Kosmiczna. NASA pozyska zatem wiele cennych danych, które pozwolą rozwinąć technikę impaktora kinetycznego.NASA bardzo dokładnie monitoruje wszystkie obiekty, które mają szasnę zbliżyć się do Ziemi na odległość mniejszą niż 1,3 jednostki astronomicznej. Póki co wykryła ona ponad 8000 bliskich naszej planecie asteroid o średnicy większej niż 140 metrów. Mowa o skałach wystarczająco dużych, by mogły zamienić w pył cały nasz kraj. Na szczęście, żadna z nich nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Ziemi teraz, ani nie będzie go stanowić w przyszłym stuleciu.Gdyby w końcu Ziemi zagroziła jakakolwiek asteroida, za sprawą misji takich jak DART NASA będzie na to przygotowana. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak życzyć agencji powodzenia.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/Johns Hopkins, APL/Steve Gribben