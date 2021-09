Największa burza w Układzie Słonecznym się nasila i nikt nie ma pewności dlaczego

To jedna z wielu tajemnic Jowisza.

Coraz gwałtowniejsza burza

„Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem wyniki zapytałem ‘Czy to ma sens?’. Wcześniej nikt czegoś takiego nie widział.”

„Ale były one czymś, co mógł zagwarantować tylko Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Długowieczność Teleskopu Hubble’a i nieustannie prowadzone przez niego obserwacje umożliwiły dokonanie tego odkrycia.”

Zmiany o nieznanej przyczynie

Widoczna na Jowiszu Wielka Czerwona Plama to ogromny stały antycyklon, który wieje od co najmniej 357 lat. Jest to największa burza w Układzie Słonecznym – na tyle duża, że zmieściłaby się w niej cała nasza planeta. To powiedziawszy, od dawna wiadomo, że stopniowo się ona zmniejsza. Jak się jednak właśnie okazało, w tym samym czasie jej zewnętrzna część zaczyna wiać z coraz większą prędkością.Powyższe wykazano, analizując dane zbierane na przestrzeni lat 2009 – 2020 przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Dzięki analizom tym wiadomo, że wiatry w zewnętrznym pierścieniu Wielkiej Czerwonej Plamy w latach tych zaczęły wiać o 8% szybciej.Wspomniane 8% przekłada się na wzrost prędkości wiania wiatru o 2,5 kilometra na godzinę każdego roku, w którym przeprowadzono pomiary. Nie jest to wzrost ogromny, ale zdecydowanie znaczący. Gdyby nie Teleskop Hubble’a i jego zdolność do wykonywania zdjęć w wysokiej rozdzielczości, naukowcy nie byliby w stanie go zmierzyć., powiedział planetolog Michael Wong z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.W ramach swojej analizy danych zebranych przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a naukowcy wykorzystali zupełnie nowe podejście. Wyciągnęli oni bowiem swoje wnioski, wykorzystując oprogramowanie, które pozwoliło na zmodelowanie i ocenę nawet dziesiątek tysięcy różnych wektorów wiatru na każdej fotografii Jowisza wykonanej przez omawiany teleskop.Obecnie kolorowe chmury zlokalizowane na krawędziach Wielkiej Czerwonej Plamy wieją z prędkością nawet 640 kilometrów na godzinę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Co sprawia, że ich prędkość rośnie? Póki co naukowcy nie mają w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi.