Astronomowie odkryli w kosmosie olbrzymi, kompletnie pusty fragment przestrzeni

Wyjątkowy fragment Drogi Mlecznej.

Obszar kompletnej pustki

„Setki gwiazd powstają lub już istnieją na powierzchni tej gigantycznej bańki.”

„Mamy dwie teorie – albo jedna supernowa wybuchła w jądrze tej bańki i wypchnęła gaz na zewnętrz, tworząc to, co teraz nazywamy ‘Superskorupą Perseusza i Byka, albo doprowadziła do tego cała seria supernowych wybuchających kolejno przez miliony lat.”

Może na to nie wygląda, ale przestrzeń kosmiczna nie jest tak pusta, jak mogłoby się wydawać. To, że gdzieś nie sięga światło gwiazd, nie oznacza, że nie ma tam zupełnie niczego. W takich miejscach dryfują bowiem chmury gazu i pyłu. Pewien region kosmosu oddalony od Ziemi o około 700 lat świetlnych jest jednak do tej reguły fascynującym wyjątkiem.Wspomniany region położony jest wśród konstelacji Perseusza i Byka. Stanowi on kulistą pustkę o średnicy ponad… 500 lat świetlnych. Wokół jego obwodu znajdują się obłoki molekularne, w których dochodzi do narodzin gwiazd. Podejrzewa się, że Per-Tau Shell, bo tak brzmi jego nazwa, jest produktem wybuchu przynajmniej jednej potężnej supernowej, do którego doszło miliony lat temu. To samo zjawisko mogło pobudzić procesy gwiazdotwórcze w okolicznych obłokach., powiedział astrofizyk Shmuel Bialy z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA).