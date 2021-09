Chińczycy analizują próbki z Księżyca. Szukają ciekawych możliwości

Dostarczone przez Chang’e 5.





Chang’e 5 dostarczyła ponad kilogram materiału do badań





fot. CNSA

Kilka instytucji naukowych w Chinach rozpoczęło badanie próbek skał zebranych z Księżyca podczas misji Chang’e 5. Głównym celem badawczym jest ocena, czy sam materiał z naszego naturalnego satelity będzie mógł zostać wykorzystany jako potencjalne źródło energii syntezy jądrowej.To jednak nie wszystko.Misja Chang’e 5 zakończyła się dostarczeniem na Ziemię około 1,73 kilograma materiału księżycowego. Pierwsza partia badana przez naukowców zawiera w sobie 31 próbek o łącznej wadze około 17 gramów. Wśród nich znajduje się między innymi bazalt. Próbki zostały rozesłane do 13 chińskich instytucji w lipcu 2021 roku.Pekiński Instytut Geologii Uranu bada obecnie 50-miligramową próbkę skał księżycowych w poszukiwaniu izotopu zwanego helem-3. Hel-3 jest promowany jako paliwo, które będzie mogło działać w przyszłych elektrowniach jądrowych. Chociaż hel-3 jest niezwykle rzadkim materiałem na Ziemi, uważa się, że obficie występuje on na Księżycu. Tam z kolei ma on trafiać niesiony poprzez stały strumień materii spływający na Księżyc bezpośrednio ze Słońca.W swoich badaniach, chiński instytut korzysta ze specjalnie zaprojektowanej aparatury do oznaczania zawartości helu. Pojemnik będzie także podgrzewał próbkę i stopniowo podnosił jej temperaturę, aż osiągnie ona pułap około 1000 stopni Celsjusza.Pomysł wydobycia księżycowego helu-3 w celu uzyskania energii na Ziemi może być w najlepszym razie bardzo przyszłościowym pomysłem. Dlaczego? Głównie ze względu na koszta, które trzeba będzie w związku z tym ponieść. Na Ziemi znajdziemy bowiem tańsze i odnawialne źródła, które nie będą aż tak kosztowne.Obecnie szereg grup oraz instytucji naukowych na świecie bada możliwość wytwarzania energii elektrycznej z energii termojądrowej. Wciąż istnieją przeszkody technologiczne i inżynieryjne związane z tego typu pomysłem. Mimo to warto kibicować Chińczykom.Podobne badania zazwyczaj prowadzą do wartościowych innowacji.Źródło: Space / fot. Mark Tegethoff - Unsplash