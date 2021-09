W 1181 roku niebo rozświetliła jasna eksplozja. Teraz znaleziono jej pozostałości

Niesamowite.

W XII wieku chińscy i japońscy astronomowie dostrzegli na niebie nowe źródło światła, jasne niczym Saturn. Zidentyfikowali je oni jako potężną gwiezdną eksplozję zwaną supernową i oznaczyli jego przybliżoną lokalizację na niebie. Przez długi czas nie było jednak widomo, co tę eksplozję spowodowało, aż do teraz.Dzisiejsi astronomowie wierzą, że w końcu rozwiązali zagadkę supernowej sprzed 840 lat – SN 1181. Ich zdaniem wybuch spowodowało zderzenie się ze sobą dwóch niezwykle gęstych gwiazd. Mowa rzecz jasna o gwiazdach znajdujących się w Drodze Mlecznej. Supernowa pozostawiła po sobie bardzo gorącą gwiazdę znaną jako gwiazda Parkera oraz mgławicę Pa 30 – rozszerzającą się otoczkę gazu i pyłu.Jak zauważają autorzy najnowszej pracy poświęconej zagadce, supernowa z 1181 roku, która była widoczna od 6 sierpnia do 6 lutego, zwana Gwiazdą Gościem, to jedna z zaledwie dziewięciu supernowych z Drogi Mlecznej widocznych gołych okiem, zanotowanych w źródłach pisemnych. Na przestrzeni lat astronomowie zidentyfikowali pozostałości zaledwie garstki tych supernowych, ale Gwiazda Gość była ostatnią z poprzedniego tysiąclecia, w przypadku której tego nie dokonano.Astronomowie odkryli mgławicę Pa 30 w 2013 roku. Później obliczono, jak szybko mgławica się rozszerza. Obliczenia pokazały, że mowa o rozszerzaniu się z prędkością 1100 kilometrów na sekundę. Znając tę wartość, astronomowie obliczyli, że mgławica musiała powstać jakieś 1000 lat temu, mniej więcej właśnie wtedy, gdy na niebie pojawiła się Gwiazda Gość.Co istotne, badacze dysponowali historycznymi dokumentami opisującymi Gwiazdę Gościa. To bardzo pomogło im w ustaleniu, w jaki sposób doszło do wybuchu supernowej i odnalezieniu jej pozostałości., powiedział w oświadczeniu Albert Zijlstra, profesor astrofizyki z Uniwersytetu Manchesterskiego.