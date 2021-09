Krew, pot i łzy astronautów budulcem na Marsie. Ciekawy pomysł naukowców

To nie żart.

Istnieje szansa, że bazy, które być może kiedyś zbudujemy na Marsie, będą zawierać dość nietypowy budulec. Naukowcy stworzyli bowiem beton, który zawiera symulowany marsjański lub księżycowy regolit, białko znajdujące się w ludzkiej krwi, a także związek wchodzący w skład ludzkiego moczu, potu i łez.Wspomniany beton to biokompozytowy materiał, który jest mocniejszy i wytrzymalszy niż klasyczny beton. Nadaje się on do budowy budynków na innych planetach czy księżycach. Choć jego skład może być kontrowersyjny, pokazuje on, że materiały budowlane możemy znaleźć w nawet najbardziej niespodziewanych miejscach – jeśli jesteśmy wystarczająco kreatywni.Co ciekawe, pomysł badaczy z Wielkiej Brytanii i Norwegii nie jest aż tak oryginalny, jak mogłoby się zdawać. Krew zwierząt była bowiem wykorzystywana do wiązania zaprawy w średniowieczu. Tak czy siak, omawiane rozwiązanie może pomóc w rozwiązaniu istotnego problemu związanego z zakładaniem kolonii poza Ziemią – problemu ogromnych kosztów.

Beton zawierający symulowany regolit marsjański (po lewej) i księżycowy (po prawej) oraz mocznik i albuminę. | Źródło: Manchester University

Materiał wyjątkowo wytrzymały

Wydruk 3D wykonany z pomocą AstroCrete. | Źródło: Manchester University

„W skrócie, albumina surowicy ludzkiej wytwarzana przez astronautów in vivo może być ekstrahowana w sposób półciągły i łączona z księżycowym lub marsjańskim regolitem (…)”

Zakładając bazy na innych planetach, będziemy musieli być niesamowicie sprytni. To dlatego, że każdy kilogram ładunku umieszczanego na pokładach rakiet i kapsuł się liczy. Według najnowszych danych samo wyniesienie na orbitę 1 kilograma masy kosztuje 1500 dolarów. Raport z 2017 roku wykazał, że wysłanie na Marsa jednej cegły może kosztować zaś 2 miliony dolarów. Jeżeli budować budynki na Marsie będziemy mogli budować z materiałów, które znajdziemy tam, zaoszczędzimy ogromną ilość pieniędzy.W zeszłym roku międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że związek występujący w ludzkim moczu – mocznik – pomaga w uplastycznianiu betonu – sprawia, że po związaniu jest mniej kruchy i bardziej elastyczny i dzięki temu jest w stanie wytrzymać większe naprężenia. Uczeni z Wielkiej Brytanii i Norwegii poszli o krok dalej. Ich materiał – AstroCrete – wykorzystuje białko wchodzące w skład osocza krwi – albuminę, do wiązania betonu. Korzystając z prostej techniki, zespół wykorzystał albuminę pochodzącą z ludzkiej krwi do wytworzenia biokompozytów pozaziemskiego regolitu.Beton zawierający tylko albuminę potrafił przetrwać działanie nacisku o ciśnieniu dochodzącym do 25 megapaskali. Tymczasem, gdy wzbogacono go o mocznik, otrzymano materiał, który opiera się ciśnieniu nawet 39,7 megapaskali. Tymczasem, klasyczny beton wytrzymuje od 20 do 32 megapaskali nacisku.Jak przetestowano, beton świetnie sprawdzałby się także wtedy, gdyby zamiast ludzkiej albuminy zawierał albuminę bydlęcą lub syntetyczny jedwab pajęczy. Niemniej, przynajmniej początkowo jedynym źródłem albuminy na Marsie będą astronauci., badacze napisali w swojej pracy.W ciągu dwóch lat szóstka astronautów mogłaby oddać wystarczającą ilość albuminy, aby wytworzyć 500 kilogramów AstroCrate. Rzecz jasna, potrzeba jednak wielu badań, zanim taka technologia będzie mogła zostać faktycznie wykorzystana w praktyce. Nie znamy na razie długoterminowych skutków zdrowotnych ciągłego oddawania osocza w środowisku o niskiej grawitacji i wysokim napromieniowaniu.Źródło: Manchester University , fot. tyt. Canva