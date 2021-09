Steve Wozniak celuje w kosmos. Założył nowy start-up

Czym firma się zajmie?

Firma owiana tajemnicą

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF — Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021

Privateer Space na konferencji

Steve Wozniak, amerykański inżynier i wynalazca oraz współzałożyciel Apple, stał się właśnie kolejnym filantropem, który skierował swoją uwagę na przemysł kosmiczny. Założył on bowiem zupełnie nowy start-up, który skupi się na dążeniu do tego, by przestrzeń kosmiczna była miejscem bezpiecznym i dostępnym dla całej ludzkości. Jego nazwa to Privateer Space.Wozniak założył Privateer Space wraz z innym byłym inżynierem Apple – Alexem Fieldingiem. Póki co o firmie nie wiadomo zbyt wiele. Opublikowano krótkie wideo, które ma ją promować, ale i ono nie jest zbyt informatywne. Niemniej jednak, Steve Wozniak wyjaśnia, że jego przedsiębiorstwo ma być „zupełnie inne niż pozostałe”. Wygląda zatem na to, że Privateer Space nie będzie bezpośrednim konkurentem Blue Origin, Virgin Galactic oraz SpaceX.Ale czym tak właściwie Privateer Space ma się zajmować? Bardzo możliwe, że jednym z celów firmy będzie oczyszczanie orbity Ziemi z kosmicznych śmieci. Wynika to z informacji prasowej opublikowanej w sierpniu przez przedsiębiorstwo Desktop Metal, które odniosło się do Privateer Space, nazywając je firmą, która skupi się na monitorowaniu obiektów znajdujących się na orbicie Ziemi i ich usuwaniu.Więcej informacji na temat Privateer Space Wozniak oraz Fielding mają ujawnić podczas konferencji AMOS (Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference), która wystartuje jeszcze dzisiaj, czyli 14 września na wyspie Maui na Hawajach, i potrwa do 17 września bieżącego roku. Czekamy na nie z niecierpliwością.Wozniak i Fielding nie po raz pierwszy podjęli ze sobą współpracę. W 2002 roku dwójka inżynierów założyła firmę o nazwie Wheels of Zeus, która opracowała wykorzystujące technologię GPS tagi umożliwiające lokalizację obiektów. Niestety, w 2006 roku firma zakończyła swoją działalność, sprzedając część swoich zasobów i patentów przedsiębiorstwu ZonTrak.Źródło: Steve Wozniak / fot. tyt. Wikimedia Commons /Alessandro Viapiano [CC BY-SA 4.0]