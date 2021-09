Rozmach największej na świecie oczyszczalni powietrza imponuje. Właśnie zaczęła pracę

Kompleks w Islandii absorbuje CO2 z atmosfery

Dwutlenek węgla finalnie spoczywa pod powierzchnią w postaci litych skał

Problem ocieplenia i nadmiaru gazów cieplarnianych jest jednym z najważniejszych zagadnień do rozwiązania. Co roku emitujemy dziesiątki miliardów ton dwutlenku węgla do atmosfery, co zdecydowanie nie pomaga w zażegnaniu kryzysu. Jednak pozytywny wpływ na pewno będzie miała właśnie uruchomiona na Islandii ogromna instalacja. Co do jej skali można mieć ambiwalentne odczucia.Oczyszczalnia wybudowana przez szwajcarską firmę Climeworks jest zasilana ekologiczną energią elektryczną z pobliskiej elektrowni geotermalnej. Inicjatywa ma na celu testowanie nowych technologii związanych z ochroną środowiska. Instalacja nazwana Orca (mimo podobieństwa w wymowie do morskiego drapieżnego ssaka, tak naprawdę oznacza po islandzku energię) wychwytuje do zbiorników dzięki zespołowi wentylatorów ogromne pokłady powietrza, które przechodzi przez specjalne filtry ze stałym sorbentem wychwytującym CO2.Kiedy są do końca napełnione zaabsorbowanym dwutlenkiem węgla, filtry podgrzewa się do około 100 stopni Celsjusza w celu ponownego uwolnienia gazu. Dalej jest kierowany zestawem rur do sąsiedniego budynku, gdzie miesza się go z wodą w proporcji 1 do 27 (oczywiście więcej jest wody). Mieszankę kieruje się do głębokich pokładów pod powierzchnią ziemi. W wyniku naturalnych procesów w przeciągu dwóch lat ciecz bogata w CO2 reaguje ze skałami bazaltowymi i tworzy minerały węglanowe, w zasadzie nową litą skałę.Uwięziony w ten sposób dwutlenek węgla powinien przetrwać w takiej postaci pod powierzchnią gruntu przez wiele tysięcy lat. To znacznie lepsza metoda niż przekierowywanie gazu do produkcji nawozów czy napojów, bo przytaczane metody dość szybko przywracają CO2 do atmosfery. Umiejscowienie instalacji w Islandii jest szczególnie istotne z racji możliwości magazynowania CO2 w skałach bazaltowych na miejscu i szerokiej dostępności do ekologicznej energii niezbędnej do pracy kompleksu Orca.