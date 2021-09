W kosmosie może skrywać się cała populacja nieznanych dotąd gwiazd

Wskazał na to pewien „Przypadek”.

Sędziwy brązowy karzeł

Gwiazdy niewypały

We Wszechświecie znajdują się naprawdę przeróżne gwiazdy. Naukowcy opracowali cały system, który pozwala klasyfikować je zgodnie z ich temperaturą, rozmiarem i jasnością. Wygląda jednak na to, że wciąż nie wiemy na ich temat wszystkiego, co pokazał niedawno odkryty obiekt. Obecnie nazywany jest on „Przypadek”.„Przypadek”, to brązowy karzeł, czyli obiekt gwiazdopodobny o masie zbyt małej, by mogły zachodzić w nim reakcje przemiany wodoru w hel. Dlatego też brązowe karły potocznie określa się mianem „niewypałów”, „superplanet” lub "nieudanych gwiazd". „Przypadek” jest jednak niepodobny do jakiegokolwiek innego poznanego dotąd brązowego karła. To sugeruje, że może on być niemal tak stary jak Wszechświat.Wszystkie brązowe karły odkryte wcześniej są znacznie, znacznie młodsze, co oznacza, że może istnieć cała populacja nieznanych jeszcze, bardzo starych brązowych karłów. Tych astronomowie póki co po prostu nie zauważyli, ponieważ nie wyglądają tak, jak by się spodziewali.Brązowe karły to coś pomiędzy najbardziej masywnymi planetami a najmniejszymi gwiazdami. Powstają one tak jak gwiazdy i pokazują, co dzieje się, jeśli obiekt nie uzbiera masy wystarczającej, by zainicjować fuzję wodoru w jądrze. W przeciwieństwie do planet są one jednak wystarczająco masywne, by jakaś fuzja w nich zachodziła – fuzja deuteru, czyli tak zwanego „ciężkiego” wodoru. Deuter to izotop wodoru zawierający proton i neutron w jądrze zamiast pojedynczego protonu. Temperatura i ciśnienie potrzebne do zajścia jego fuzji są niższe w przypadku wodoru.