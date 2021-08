Nowo odkryty obiekt krąży wokół Słońca bliżej niż jakakolwiek znana asteroida

Obiekt ten może dostarczyć informacji o ewolucji Układu Słonecznego.

Astronomowie odkryli asteroidę, która jest obiektem o drugiej najkrótszej orbicie w całym Układzie Słonecznym, zaraz za Merkurym. Ta asteroida to 2021 PH27. Aby wykonać pełne okrążenie wokół Słońca potrzebuje ona zaledwie 113 dni. Regularnie zbliża się ona do naszej gwiazdy tak mocno, że temperatura na jej powierzchni osiąga wartość nawet 480 stopni Celsjusza.To, po jakiej orbicie 2021 PH27 się porusza, oznacza, że jej dni są policzone. Orbita ta bowiem nie dość że przebiega blisko Słońca, to przecina się z orbitami Wenus oraz Merkurego. Zatem w przyszłości, a dokładniej mówiąc w ciągu miliona lat, asteroida zostanie albo wystrzelona ze swojej obecnej trajektorii, albo zostanie unicestwiona za sprawą zderzenia z jedną z dwóch wymienionych planet lub Słońcem.Chociaż żywot 2021 PH27 może okazać się w skali kosmosu bardzo krótki, a przynajmniej jeśli obiekt pozostanie na swojej orbicie, nowo odkryta asteroida może dostarczyć nam nowych informacji na temat ewolucji Układu Słonecznego. Astronomowie wpierw muszą jednak dojść do tego, skąd 2021 PH27 pochodzi.asteroida-orbita.jpg Orbita asteroid 2021 PH27. | Źródło: Katherine Cain, Scott Sheppard/Carnegie Institution for Science, powiedział Scott Sheppard z Carnegie Institution for Science.Obserwowanie asteroid podróżujących wewnątrz ziemskiej orbity, należących w związku z tym do tak zwanej grupy Atiry, jest zwykle bardzo trudne. To dlatego, że na niebie te zwykle znajdują się bardzo blisko Słońca. Najlepszy czas na ich dostrzeżenie to chwila tuż przed wschodem słońca lub tuż po zachodzie. Wówczas asteroida jest oświetlana przez Słońce, a nie wręcz „przyćmiewana” przez jego światło.Wykorzystując właśnie tę zasadę astronomowie Ian Dell’Antonio oraz Shenming Fu z Uniwersytetu Browna sfotografowali 2021 PH27 13 sierpnia bieżącego roku. Dokonali oni tego z pomocą 4-metrowego teleskopu Blanco w Chile. Na ich zdjęciach, wykonanych zaraz po zachodzie Słońca, Scott Sheppard, dostrzegł asteroidę. Następnie David Tholen z Uniwersytetu Hawajskiego, który często współpracuje z Sheppardem, wykorzystał te zdjęcia, by obliczyć, gdzie asteroida znajdzie się następnego wieczoru.GIF przedstawiający zdjęcia, na których po raz pierwszy dostrzeżono 2021 PH27. | Źródło: Carnegie Institution for Science, wyjaśnił Tholen.Dane uzyskane w ciągu następnych dwóch nocy pozwoliły naukowcom obliczyć dokładną orbitę 2021 PH27 i dowiedzieć się na temat obiektu kilku rzeczy. Na przykład, jego średnica wynosi w przybliżeniu kilometr. Na dodatek, za sprawą wpływu grawitacyjnego Słońca jego peryhelium się przemieszcza.Niebawem 2021 PH27 zniknie za Słońcem, a to oznacza, że ponownie astronomowie będą mogli przyjrzeć się asteroidzie dopiero na początku przyszłego roku. Astronomowie mają nadzieję, że wówczas uda się im określić jej orbitę jeszcze dokładniej, a na dodatek określić pochodzenie obiektu i to, co skrywa jego przyszłość.Źródło: Carnegie Institution for Science , fot. tyt. Katherine Cain/Carnegie Institution for Science