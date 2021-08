Teleskop odkrył tysiące nieznanych dotąd kosmicznych źródeł fal radiowych

Niemałe osiągnięcie.

Rezultat kosmicznego przeglądu

Potężny radioteleskop wpatrujący się w galaktykę będącą satelitą Drogi Mlecznej zarejestrował tysiące nieznanych dotychczas źródeł radiowych. Źródła te to tysiące pobliskich gwiazd, supernowych i odległych galaktyk. Mogą dostarczyć one mnóstwo nowych informacji o funkcjonowaniu i ewolucji tych fascynujących obiektów.Odkrycia dokonano w ramach przeglądu Early Science Project (ESP) prowadzonego w ramach projektu Evolutionary Map of the Universe (EMU) z użyciem australijskiego radioteleskopu ASKAP (ang. Australian Square Kilometre Array Pathfinder). ASKAP to jeden z najczulszych działających radioteleskopów. Bada on Wszechświat w zakresie fal radiowych, by uzyskać więcej informacji o tym, jak ten na przestrzeni lat ewoluował.