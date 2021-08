Odkryto kolejną nieznaną dotąd strukturę w Drodze Mlecznej

Gdzie się skrywała?

Wygląda na to, że w ostatnich latach wiedzieliśmy na temat Drogi Mlecznej mniej niż się zdawało. Astronomowie odkryli w niej bowiem kolejną nieznaną dotychczas strukturę. Struktura ta to grupa młodych gwiazd oraz chmur gazu, która oddziela się od jednego z kultowych ramion spiralnych galaktyki niczym drzazga wystająca z deski.Nowo odkryta struktura rozciąga się na około 3000 lat świetlnych i oddziela się od ramienia Strzelca. Odkryto ją z pomocą niedziałającego już Kosmicznego Teleskopu Spitzera , a także z użyciem danych zebranych w ramach misji sondy Gaia. Zawiera ona cztery mgławice: Mgławicę Orzeł, Mgławicę Omega, Mgławicę Trójlistna Koniczyna oraz Mgławicę Laguna. Są to mgławice znane ze swojego piękna.

Zdjęcia przedstawiające kolejno (zaczynając od lewej) Mgławicę Orzeł, Mgławicę Omega, Mgławicę Trójlistna Koniczyna oraz Mgławicę Laguna. | Źródło: NASA/JPL-Caltech

„Dystanse należą w astronomii do najtrudniejszych do mierzenia.”

„Tylko ostatnie, bezpośrednie pomiary odległości wykonane przez sondę Gaia sprawiają, że geometria tej nowej struktury jest tak oczywista.”

Nowa odkryta struktura, czyli odłam Ramienia Strzelca Drogi Mlecznej. | Źródło: NASA/JPL-Caltech

Struktura znana z innych galaktyk

Tak, wspomniane mgławice są znane od dawna. Wcześniej błędnie określono jednak ich położenie w naszej galaktyce. Można to rzecz jasna wybaczyć, biorąc pod uwagę to, jak skomplikowany jest proces określenia wzajemnych dystansów między poszczególnymi obiektami w kosmosie., powiedział Alberto Krone-Mortis, jeden z astronomów stojących za odkryciem.Michael Kuhn, astrofizyk z Caltechu i główny autor pracy poświęconej odkryciu, informuje, iż kluczową właściwością ramion spiralnych jest to, jak ciasno wiją się wokół centrum galaktyki. Większość modeli Drogi Mlecznej sugeruje, że Ramię Strzelca tworzy spiralę o kącie nachylenia wynoszącym około 12 stopni. Tymczasem, nowo poznana struktura, będąca odłamem Ramienia Strzelca, charakteryzuje się kątem nachylenia o wartości 60 stopni.Co ciekawe, podobne struktury dostrzegano wcześniej w galaktykach innych niż Droga Mleczna. Nazywa je się piórami lub ostrogami. Dlaczego ta odkryta teraz w naszej galaktyce dotychczas umknęła astronomom? To proste. Obserwowanie i mapowanie Drogi Mlecznej z Układu Słonecznego jest niebywale trudne, zwłaszcza że Układ Słoneczny położony jest w Ramieniu Oriona. Wyobraź sobie, że musiałbyś zmapować całą Warszawę, stojąc pod Pałacem Kultury i Nauki.Kolejny z autorów artykułu, Robert Benjamin, stwierdził, iż odkrycie przypomina o tym, jak wiele niewiadomych istnieje na temat wielkoskalowej budowy Drogi Mlecznej. Kto wie, być może nowo odkryta struktura pozwoli co nieco tych niewiadomych się pozbyć.Jestem ciekawa, czego jeszcze w przyszłości dowiemy się na temat Drogi Mlecznej. Ile jeszcze istnieje w jej obrębie struktur, których póki co nie znamy? Czas pokaże.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech