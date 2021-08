Lipiec 2021 roku był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów

Rekord został pobity.

Rekordowo gorący lipiec

Temu, że klimat panujący na naszej planecie zmienia się na gorsze, naprawdę trudno zaprzeczyć. Świadczą o tym coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe, topnienie polarnych czap lodowych, wzrastający poziom mórz i nie tylko. Podczas gdy jedne części świata doświadczają coraz intensywniejszych opadów deszczu, inne cierpią z powodu fal upałów i susz. Stopniowo rośnie też średnia temperatura planety. Zgodnie z najnowszym raportem amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), ubiegły miesiąc był absolutnie najgorętszym w historii pomiarów.Lipiec to z reguły najgorętszy miesiąc w roku. Tegoroczny lipiec był jednak najgorętszym lipcem i najgorętszym miesiącem w ogóle, jaki dotychczas zarejestrowano. NOAA rejestruje dane na ten temat od około 142 lat, bowiem historia prowadzonych przez nią pomiarów sięga 1880 roku.W ubiegłym miesiącu średnia temperatura powierzchni gruntów i oceanów była o 0,97 stopnia Celsjusza wyższa niż średnia XX wieku, wynosząca 15,8 stopnia Celsjusza. Oznacza to, że była ona jednocześnie o 0,01 stopnia Celsjusza wyższa niż w lipcu 2016 roku, poprzednim rekordowo gorącym miesiącu. Na marginesie, lipiec roku 2019 i 2020 były równie gorące, co lipiec roku 2016.Szczególnie mocno gorąca minionego miesiąca doświadczyli mieszkańcy półkuli południowej. W jej przypadku temperatura lądu i powierzchni oceanów była o 1,54 stopnia wyższa od średniej. Pobiła ona rekord z 2012 roku.