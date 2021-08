Łazik Curiosity może wcale nie zwiedzać na Marsie dna dawnego jeziora

Nowe badanie podają wcześniejsze teorie w wątpliwość.

Kwestia jeziora w kraterze Gale

Nie jedno duże jezioro a wiele małych?

Łazik Curiosity wylądował na powierzchni Marsa 5 sierpnia 2012 roku. Od tego momentu przemierza on i bada tylko i wyłącznie jedno miejsce – krater Gale. Dlaczego właśnie to miejsce? Dlatego że osady, które znajdują się w tym kraterze, wyglądają na takie pozostawione po dawnym jeziorze. Niemniej, najnowsze badania przeprowadzone przez uczonych z Uniwersytetu w Hongkongu pokazują, że krater Gale zapewne wcale nie był domem dla jeziora.Właśnie ze względu na podejrzenia o to, iż swego czasu w kraterze Gale mogło znajdować się jezioro, NASA zdecydowała, że łazik Curiosity powinien w nim wylądować. Gdy tylko pojazd osiadł w kraterze, natychmiast zabrał się za badania, które miały szansę potwierdzić tę hipotezę. Wydawało się, że znalazł on mnóstwo dowodów na jej prawdziwość, na przykład w postaci warstwowych osadów w obrębie obszaru o nazwie Murray Formation oraz góry Aeolis Mons. NASA wierzyła, że osady powstały z wody spływającej do krateru z jego krawędzi, sprowadzającej piasek i muł na dno.Zdaniem badaczy z Hongkongu teoria NASA nie trzyma się kupy. Przeprowadzona przez nich analiza chemiczna wykazała, że skały osadowe w kraterze Gale powstały z piasku oraz mułu naniesionego i osadzonego przez wiatr. Woda była w ten proces zaangażowana, ale w znacznie mniejszym stopniu. Przyjmowała ona formę albo deszczów, albo sezonowych spływów z krawędzi krateru.Po stwardnieniu osady w kraterze Gale stały się skałami i głównie za sprawą wiatru, ale też kwaśnych deszczy, przyjęły kształty, jakie możemy podziwiać dzisiaj. Uczeni z Hongkongu sądzą, że woda wciąż mogła gromadzić się tam w formie jezior, ale prawdopodobnie znacznie mniejszych i płytszych niż dotychczas sądzono.