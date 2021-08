Naukowcy z Harvardu: jeśli obcy istnieją, to odpowiedzą nam dopiero za 3000 lat

Dlaczego?





Kosmiczna podróż informacji





fot. Federico Becarri - Unsplash

Rozmowy w kosmosie wymagają dużej ilości czasu. Naprawdę dużej. Badanie, które pojawiło się na Arxiv sugeruje, iż przesłanie wiadomości do obcej cywilizacji i uzyskanie na nią odpowiedzi może zająć około 3000 lat.Patrząc na to, jak szybko zmienia się Ziemia oraz technologia, warto zadać sobie pytanie - czy tego typu działania mają w ogóle sens?Sygnały radiowe oraz wszystkie fale elektromagnetyczne poruszają się z prędkością światła, która jest skończona. W kosmosie pomiędzy Ziemią a innymi obiektami znajdują się niewyobrażalnie ogromne odległości - dotarcie z wiadomością do obcej cywilizacji jest więc możliwe, ale skutecznie ograniczone przez czas. Nawet najbardziej optymistycznie nastawieni naukowcy, którzy będą zajmowali się wysyłką wiadomości mogą po prostu… nie żyć zanim nadejdzie na nią odpowiedź.Zespół astronomów z Harvardu dokonał kalkulacji, według której wynika, że szansa na uzyskanie odpowiedzi na wysłaną z Ziemi wiadomość wynosi jeden na dziesięć milionów. Zakładając, że inna cywilizacja odkryje wiadomość z Ziemi, nadanie powrotnego komunikatu i jego odebranie na naszej planecie może zająć nie mniej niż 3000 lat.Naukowcy się jednak nie poddają. Nowe badania, które nie oszukujmy się, wyglądają pesymistycznie mają informować o potencjalnej skuteczności SETI związanej z poszukiwaniem pozaziemskiej cywilizacji i obcych. Naukowcy są zgodni ze sobą w jednym aspekcie: w tej chwili nie powinniśmy w żaden sposób oczekiwać, że usłyszymy jakąkolwiek odpowiedź od cywilizacji pozaziemskiej.Do gry wchodzą tu także inne, nieco bardziej abstrakcyjne aspekty. Oprócz wysłania samej wiadomości musielibyśmy mieć pewność, iż obca cywilizacja znajduje się mniej więcej na tym samym poziomie co ludzkość pod względem rozwoju technologicznego. 3000 lat to bardzo optymistyczny scenariusz.W rzeczywistości zanim dowiemy się czy jestesmy sami we Wszechświecie mogą minąć prawdziwe tysiąclecia.Źródło: Arxiv / fot. Josh Gordon - Unsplash