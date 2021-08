Dron Dragonfly poszuka śladów życia na Tytanie, księżycu Saturna

NASA ujawniła cele misji.

Wyjątkowy księżyc

Tytan, księżyc Saturna, to jedno z najbardziej intrygujących miejsc w Układzie Słonecznym. Ba, jest to miejsce tak intrygujące, że w latach 30. XXI wieku NASA pragnie tam wysłać drona. Teraz, zespół naukowców stojących za misją Dragonfly nakreślił naukowe cele, do jakich dron będzie na powierzchni księżyca dążył.Tytan to ciało, które jest zaskakująco podobne do Ziemi. Ma gęstą atmosferę i jako jedyne inne miejsce w Układzie Słonecznym z pewnością posiada jeziora, oceany i rzeki. Występują też na nim opady atmosferyczne w formie deszczu. To powiedziawszy, jeziora, oceany i rzeki Tytana nie są wypełnione wodą, a ciekłym metanem i etanem. To ciekły metan i etan opadają na jego powierzchnię w postaci deszczu. Dlatego też badacze podejrzewają, że być może Tytan zamieszkują dziwne formy życia, które zupełnie nie przypominają tych ziemskich.Dotychczas Tytan był badany bezpośrednio tylko raz, w 2005 roku, gdy na jego powierzchni osiadł lądownik Huygens (który funkcjonował tam zaledwie przez godzinę). Niemniej, w 2019 roku NASA zdecydowała, że w przyszłości, to jest za kilka lat, wyśle na Tytana swojego pierwszego… drona – drona Dragonfly. Dragonfly będzie „latającym łazikiem”, który będzie przemieszczał się nad powierzchnią księżyca z pomocą ośmiu śmigieł. Nie będzie on wyposażony w kółka, a rozmiarami ma dorównywać marsjańskiemu łazikowi Curiosity.