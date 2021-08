Skąd pochodziła asteroida, która zabiła dinozaury? Naukowcy już mają odpowiedź

Tajemnica sprzed 66 milionów lat.

Śmiercionośna asteroida

Około 66 milionów lat temu w Ziemię uderzył obiekt o średnicy blisko 10 kilometrów. Wywołał on całą serię katastrofalnych wydarzeń, które miały swój udział w zagładzie dinozaurów (wymieraniu kredowym). Mowa między innymi o gwałtownym ochłodzeniu klimatu i spustoszeniu przez falę tsunami wszystkich wybrzeży Zatoki Meksykańskiej i Morza Karaibskiego. Ale skąd omawiany obiekt się wziął? Naukowcy wierzą, że w końcu się tego dowiedzieli.Zgodnie z najnowszymi badaniami, obiektem, który 66 milionów lat temu spowodował powstanie krateru Chicxulub była ciemna, prymitywna asteroida pochodząca z zewnętrznych rubieży pasa planetoid Układu Słonecznego. Pas ten znajduje się między Marsem a Jowiszem i jest on domem dla wielu ciemnych asteroid – kosmicznych skał, których skład chemiczny sprawia, że odbijają niewiele światła i w związku z tym charakteryzują się w porównaniu do innych asteroid ciemną barwą.Pierwsze wskazówki na temat tego, skąd pochodził obiekt, który zakończył panowanie dinozaurów, znaleziono już dawno temu w katerze Chicxulub. Krater ten znajduje się na półwyspie Jukatan i ma około 145 kilometrów średnicy. Analiza geochemiczna krateru zasugerowała, że obiekt, który go utworzył, należał do klasy chondrytów węglowych – prymitywnej grupy meteorytów, które prawdopodobnie powstały na bardzo wczesnym etapie historii Układu Słonecznego.