Znaleziono kolejną planetę potencjalnie sprzyjającą życiu. Znajduje się dość blisko

Zasługa obserwacji ESO.

„Planeta znajdująca się w strefie zamieszkiwalnej może posiadać atmosferę, chroniącą i podtrzymującą życie.”

Różnorodność metod detekcji planet

Układ większy niż myślano

Odkryto, że wokół gwiazdy znajdującej się zaledwie 35 lat świetlnych z dala od Ziemi krąży całe mnóstwo skalistych planet. Co najlepsze, istnieją duże szanse na to, że jedna z nich nadawałaby się do zamieszkaniaWspomniana gwiazda to czerwony karzeł L 98-59. W jej układzie obecne są co najmniej cztery planety. Nowe obserwacje potwierdzają to, co sugerowały już wcześniejsze badania – że jedna z tych planeto to planeta skalista o połowie masy Wenus. Nowe obserwacje doprowadziły też jednak do odkrycia kolejnych planet w układzie, w tym planetę oceaniczną i taką, która wydaje się być superziemią zlokalizowaną w samym środku ekosfery gwiazdy, czyli tak zwanej strefy zamieszkiwalnej., powiedziała astrofizyk María Rosa Zapatero Osorio z Centrum Astrobiologii w Hiszpanii.Odkrycia dokonane wokół L 98-59 mają ogromne znaczenie, nie tylko w kwestii poszukiwania planet potencjalnie nadających się do zamieszkania, ale również planet skalistych w ogóle. Obserwacja planety o połowie masy Wenus była przełomem. To bowiem najmniej masywna planeta, której masę udało się zmierzyć, badając jej wpływ grawitacyjny na położenie jej gwiazdy macierzystej.Chociaż w Drodze Mlecznej znajduje się potencjalnie znacznie więcej planet niż gwiazd, do tej pory zidentyfikowaliśmy tylko kilka tysięcy egzoplanet. To dlatego że są dużo mniejsze niż gwiazdy i odbijają niewiele światła – po prostu trudno je zauważyć. Większość egzoplanet odkrywa się metodą tranzytu. Opiera się ona na zmianach jasności gwiazdy. Kiedy egzoplaneta przechodzi przed tarczą gwiazdy, jasność gwiazdy spada.Wykorzystuje się w tym celu między innymi także metodę prędkości radialnej, polegającą na obserwowaniu zmian długości fal światła emitowanego przez gwiazdę – Efektu Dopplera. Gdy egzoplaneta krąży wokół gwiazdy, wywiera niewielki wpływ grawitacyjny, który sprawia, że gwiazda delikatnie się kołysze. W rezultacie gwiazda nieznacznie, ale regularnie, przybliża się i oddala od Ziemi, co z kolei wpływa na długość fal jej światła, które do nas docierają. Im większa planeta, tym bardziej ten efekt jest zauważalny.Układ L 98-59 został odkryty w 2019 roku, wraz z trzema planetami krążącymi wokół gwiazdy. Dostrzegł go teleskop kosmiczny TESS, wykorzystujący metodę tranzytu. Metoda tranzytu pozwoliła pozyskać pewne informacje o samych planetach, na przykład o ich przybliżonym rozmiarze. Pomiary prędkości radialnej pozwoliłyby jednak otrzymać dodatkowe dane – na przykład o masie planety. To z kolei pozwoliłoby obliczyć gęstość obiektów i dość dobrze określić ich skład. Gęstsze planety to planety skaliste, a te charakteryzujące się mniejszą gęstością to planety gazowe.W związku z powyższym zespół astronomów, którym kierował Olivier Demangeon Uniwersytetu w Porto wykorzystał Bardzo Duży Teleskop (VLT) Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), aby dokonać pomiarów prędkości radialnej gwiazdy L 98-59. Właśnie w ten sposób potwierdzono że najbardziej wewnętrzna planeta układu charakteryzuje się połową masy Wenus i prawdopodobnie jest planetą skalistą.Druga najbardziej wewnętrzna planeta układu, 1,4 razy większa niż Ziemia, także zapewne jest planetą skalistą. Trzecia jest około 1,5 razy większa niż Ziemia i charakteryzuje się od niej dwa razy większą masą. Jej profil gęstości sugeruje dużą zawartość wody. Woda może stanowić aż 30 procent jej masy, co czyniłoby ją światem oceanicznym.