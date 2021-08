Obecność wody na Ksieżycu może być zasługą jego licznych cieni

Najnowsze badania wyjaśniają księżycową zagadkę.

Jedna z wielu tajemnic Księżyca

„Ponad dekadę temu pojazd kosmiczny wykrył potencjalną obecność wody na widocznej z Ziemi stronie Księżyca. Ta obecność została potwierdzona przez należące do NASA obserwatorium SOFIA (ang. Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy).”

„Te obserwacje początkowo były sprzeczne z intuicją: woda nie powinna być w stanie przetrwać w tak trudnym środowisku. To podaje w wątpliwość nasze pojęcie na temat powierzchni Księżyca i rodzi intrygujące pytania związane z tym, jak substancje lotne takie jak wodny lód mogą występować na ciałach pozbawionych atmosfer.”

Cienie pozwalają wodzie przetrwać na oświetlonej Słońcem powierzchni Księżyca. | Źródło: NASA/JPL-Caltech

Księżyc i ukształtowanie jego powierzchni

„Szron jest znacznie bardziej mobilny niż woda uwięziona [w skałach].”

„Dlatego model ten zapewnia nowy mechanizm, który wyjaśnia, w jaki sposób woda przemieszcza się między powierzchnią Księżyca a jego cienką atmosferą.”

Najnowsza praca naukowa opublikowana przez naukowców z NASA sugeruje, że w cieniach tworzonych przez wzniesienia i nierówności Księżyca może skrywać się woda. Ma to ogromne znaczenie dla przyszłych księżycowych misji i wyjaśnia wiele na temat jedynego naturalnego satelity Ziemi.Chociaż na pierwszy rzut oka Księżyc wygląda na obiekt zupełnie suchy, liczne badania pokazały, iż zawiera on dość dużo wody. W 2009 roku NASA specjalnie rozbiła nawet na powierzchni satelity sondę LCROSS, odkrywając mnóstwo wodnego lodu w odłamkach skalnych, które na skutek kolizji zostały wzbite „w powietrze”. Naukowcy nie do końca pojmują jednak, jak to wszystko jest możliwe. Księżyc w zasadzie nie posiada bowiem atmosfery, która regulowałaby jego temperaturę w ciągu dnia, zatem ta rośnie do takich wartości, że cała woda już dawno powinna była się z Księżyca dosłownie wygotować. Procesu tego nie powinny były w stanie powstrzymać księżycowe noce, podczas których temperatura spada nawet do -150 stopni Celsjusza. Mimo to zebrane dotychczas dane świadczą o tym, iż na widocznej z Ziemi stronie Księżyca woda jak najbardziej występuje., powiedział astrofizyk Björn Davidsson z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA.Jak pokazało badanie z 2009 roku, woda na Księżycu nie jest w całości zamknięta w jego skałach. Przed południem, o najgorętszej porze dnia, instrumenty rejestrują na jego powierzchni mniej wody niż po południu, gdy temperatura spada. Sugeruje to, że przynajmniej część wody może się na Księżycu przemieszczać – gotować w ciągu dnia, a później ponownie zamarzać.Co ciekawe, dotychczasowe modele termofizyczne, których używano, by zrozumieć zjawiska zachodzące na Księżycu, zakładały, że jego powierzchnia jest w większości płaska. Jeśli przyjrzysz się jednak jakiemukolwiek zdjęciu satelity zobaczysz, że ta wcale taka płaska nie jest. Dlatego w ramach najnowszych badań na podstawie fotografii z misji Apollo naukowy stworzyli model, który zakładał chropowatość powierzchni Księżyca.Wspomniany model pokazał, że kratery i nierówności Księżyca tworzą cienie, które pozwalają mu zachować wodę. Ba, wyjaśniają one zmienność wykrywanych ilości wody. To one pozwalają wodzie przemieszczać się, gdy w dzień powierzchnia się nagrzewa, a potem ponownie ochładza., powiedział Davisonn.Najnowsze badanie nie jest pierwszym, które przyjrzało się kwestii chropowatości powierzchni Księżyca w odniesieniu do wody na jego powierzchni. Wcześniejsze prace sugerowały, że woda może być zatrzymywana w maleńkich „zimnych pułapkach” na powierzchni satelity. Nowe badanie przyjrzało się też jednak zjawisku desorpcji, dając modelom dokładniejszy obraz towarzysza Ziemi.Obecność wody na Księżycu jest dla nas nie bez znaczenia. Ta z pewnością zostanie wykorzystana, jeśli na powierzchni satelity kiedykolwiek powstanie pierwsza ludzka baza.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA