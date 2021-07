Dwa nowo odkryte obiekty mogą wyjaśnić, jak powstał Układ Słoneczny

Intrygujące.

Czerwone asteroidy

Barwa planetoidy a jej skład chemiczny

Perturbacje w Układzie Słonecznym

Grupa naukowców odkryła w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem dwa obiekty o niespodziewanie intensywnej czerwonej barwie. Istnieje duża szansa, że pochodzą one z rubieży Układu Słonecznego. Jeśli to prawda, możliwe, iż dadzą one wgląd w to, jak powstał Układ Słoneczny znany nam dzisiaj.Wspomniane obiekty – 203 Pompeja oraz 269 Justitia, są bardziej czerwone niż dotychczas najbardziej czerwone znane obiekty wchodzące w skład pasa asteroid. Mogły przywędrować one do pasa asteroid aż zza Neptuna.Zespół, któremu przewodził Sunao Hasegawa z JAXA, zidentyfikował obiekty, wykorzystując dane zebrane przez należący do NASA teleskop Infrared Telescope Facility oraz Obserwatorium Astronomiczne Narodowego Uniwersytetu w Seulu. Pracę im poświęconą opublikowano w czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters Większość obiektów w Układzie Słonecznym ma tendencję do odbijania światła niebieskiego, ponieważ są całkowicie pozbawione lub zawierają bardzo mało związków organicznych. Niemniej, obiekty z zewnętrznych części Układu Słonecznego, takich jak Pas Kuipera, odbijają dużo światła czerwonego, a więc wyglądają na czerwonawe. To dlatego, że zawierają dużo substancji organicznych, takich jak metan.Jeśli 203 Pompeja oraz 269 Justitia rzeczywiście są przybyszami spoza Neptuna, potwierdzają hipotezę, że część asteroid znajdująca się między Marsem i Jowisza pochodzi z Pasa Kuipera. Potwierdzają one również tak zwany Model Nicejski.Model Nicejski mówi, że gazowe giganty Układu Słonecznego powstały bliżej Słońca. Dopiero pewne, nieznane perturbacje miały zmusić Neptuna, Urana i Saturna do przemieszczenia się w stronę granic układu, a Jowisza do przemieszczenia się w stronę Słońca. Proces ten podobno doprowadził do zniszczenia prawie w całości pasa planetoid, ale jednocześnie dostarczenia do niego małych, zasobnych w składniki organiczne, obiektów z krańców Układu Słonecznego – obiektów takich jak te nowo odkryte.Rzecz jasna, będą potrzebne dalsze obserwacje, by potwierdzić, że 203 Pompeja oraz 269 Justitia pochodzą z Pasa Kuipera. Kto wie, być może kiedyś w ich kierunku zostanie wysłana sonda, która pobrałaby próbki z ich powierzchni. To z pewnością obiekty warte przeprowadzenia przedsięwzięcia tego typu, zwłaszcza, że krążą wokół Słońca za orbitą Marsa, a przed orbitą Jowisza.Źródło: New York Times , fot. tyt. Canva