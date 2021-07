Nowo odkryta egzoplaneta jest najbliższą Ziemi, którą zaobserwowano bezpośrednio

Wyjątkowe znalezisko.

Wyjątkowo zimny gazowy olbrzym

Egzoplanety to obiekty, które trudno dostrzec, a już zwłaszcza bezpośrednio. Są stosunkowo małe, niezbyt jasne, a na dodatek położone daleko od Ziemi. W związku z tym zwykle o ich obecności dowiadujemy się, wykrywając ich wpływ na gwiazdy, wokół których krążą. Zatem, każdy przypadek bezpośredniej obserwacji egzoplanety jest powodem do ekscytacji.Tak się składa, że astronomowie właśnie zdołali zaobserwować bezpośrednio nowo odkrytą egzoplanetę – COCONUTS-2b krążącą wokół gwiazdy o nazwie COCONUTS-2. Co najlepsze, to jak dotąd najbliższa Ziemi egzoplaneta zaobserwowana bezpośrednio. Znajduje się ona około 35 lat świetlnych stąd.COCONUTS-2b (którego nazwa pochodzi od przeglądu COol Companions ON Ultrawide orbiTS) to stosunkowo chłodny, ogromny masowy gigant, który krąży w dużej odległości od swojej gwiazdy. Mowa o odległości około 6471 jednostek astronomicznych, która sprawia, że okres orbitalny obiektu wynosi jakieś 1,1 miliona lat. Dla porównania, dystans między Ziemią a Słońcem to 1 jednostka astronomiczna. Właśnie dlatego omawianą egzoplanetę można było zaobserwować bezpośrednio.