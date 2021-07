Oto co by się stało, gdybyś upuścił piłkę na każdej planecie Układu Słonecznego [wideo]

Ciekawa wizualizacja.

Charakterystyka planety a jej przyciąganie

„Zaskakujące może być to, że większe planety charakteryzują się na powierzchni przyciąganiem podobnym do planet mniejszych.”

„Na przykład, Uran przyciąga piłkę wolniej niż Ziemia! Dlaczego? Dlatego że niska średnia gęstość Urana sprawia, że jego powierzchnia położona jest daleko od większości masy. Podobnie, Mars jest dwa razy masywniejszy niż Merkury, ale jak widać przyciąganie na ich powierzchni jest takie samo. To wskazuje, że Merkury jest znacznie gęstszy niż Mars.”

Skarbnica wiedzy o kosmosie na YouTube

W Układzie Słonecznym nie ma dwóch takich samych planet. Każda charakteryzuje się innym rozmiarem, innym składem atmosfery, innymi warunkami w niej panującymi i nie tylko. Jak wiadomo, w atmosferze każdej występuje też przyciąganie grawitacyjne o innej sile, co ma rzecz jasna związek z ich wielkością. Nowe wideo opublikowane przez pewnego planetologa doskonale pokazuje, jak bardzo siła tego przyciągania różni się od siebie w zależności od planety.Autorem omawianego wideo jest dr. James O’Donoghue, planetolog z japońskiej agencji kosmicznej, JAXA. Człowiek ten w przeszłości stworzył niejeden film obrazujący interesujące kosmiczne zjawiska. Tym razem postanowił on zaprezentować w takiej formie to, co stałoby się, gdybyśmy w atmosferze każdej z planet Układu Słonecznego (a także na Słońcu, Księżycu, Ceres i Plutonie), z wysokości jednego kilometra nad powierzchnią upuścili piłkę. Co jednak istotne, przedstawiona na wideo symulacja nie uwzględnia oporu powietrza.James O’Donoghue opracował najnowszy materiał z pomocą astronoma Ramiego Mandowa, w oparciu arkusz informacyjny poświęcony planetom Układu Słonecznego autorstwa NASA. Całość została ukazana w sposób czytelny i przejrzysty.Jak widać za sprawą filmu, piłka potrzebowałaby na Słońcu zaledwie 2,7 sekundy, by dotknąć jego ognistej powierzchni, bowiem podróżowałaby z prędkością 2663 kilometrów na sekundę. Na Jowiszu opadałaby przez 9 sekund z prędkością 801 kilometrów na godzinę, na Neptunie przez 13,4 sekund z prędkością 539 kilometrów na godzinę, a na Ziemi przez 14,3 sekundy z prędkością 502 kilometrów na godzinę. Najwięcej czasu, bo 84,3 sekundy, opadanie zajęłoby piłce na planecie karłowatej Ceres, gdzie ta opadałaby z prędkością 91 kilometrów na godzinę., informuje O’Donoghue w serwisie YouTube.Jeśli masz wolną chwilę, gorąco zachęcam Cię do obejrzenia innych materiałów planetologa. To naprawdę świetne źródło wiedzy o kosmosie, a w szczególności o Układzie Słonecznym. Za ich sprawą dowiesz się, jak wokół Saturna krążą jego pierścienie, jak wielkie planety Układu Słonecznego są w stosunku do siebie, jak wyglądałaby podróż z prędkością światła na Marsa i wiele, wiele więce.Źródło: YouTube, fot. tyt. Canva