NASA przywróciła Kosmiczny Teleskop Hubble'a do działania

Udało się!

Naukowa, a w szczególności astronomiczna społeczność w końcu może odetchnąć z ulgą. Po ponad miesiącu starań NASA nareszcie zdołała przywrócić Kosmiczny Teleskop Hubble’a do pracy. Zatem, jego misja jeszcze nie dobiega końca.Kosmiczny Teleskop Hubble’a doznał tajemniczej awarii 13 czerwca. Inżynierowie z NASA spędzili ostatni miesiąc prowadząc testy diagnostyczne i analizując dane, by zidentyfikować źródło problemu. W końcu, 14 lipca agencja ogłosiła, że ostatecznie się to udało. Powodem awarii okazał się być wadliwy regulator napięcia.

Częścią Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, która 13 czerwca doznała awarii, był regulator napięcia. | Źródło: NASA/Smithsonian Institution/Lockheed Corporation

Ryzykowna misja zakończona sukcesem

„Kosmiczny Teleskop Hubble’a jest ikoną, która na przestrzeni ostatnich trzech dekad dawała nam niesamowity wgląd w kosmos.”

„Jestem dumny z zespołu odpowiadającego za Hubble’a, od obecnych członków, po jego absolwentów, którzy wkroczyli do akcji, by udzielić nam wsparcia i swojej ekspertyzy. Dzięki ich poświęceniu i przemyślanej pracy, Hubble dalej może budować swoje 31-letnie już dziedzictwo, poszerzając nasze horyzonty swoim spojrzeniem na Wszechświat.”

Ze wspomnianym regulatorem napięcia wiązał się bardzo poważny problem. Otóż, aby uruchomić zapasowy regulator napięcia teleskopu, niezbędne było włączenie zapasowego egzemplarza całej jednostki dowodzenia i obsługi danych (SI C&DH). Zatem, cała ta operacja była dość ryzykowna, zwłaszcza że inżynierowie wysyłający do teleskopu komendy musieli upewnić się, że wyślą komendy poprawne - na przykład zamiast takich, które spowodowałyby wyłączenie odbiornika radiowego maszyny.NASA miała podjąć się próby włączenia zapasowej jednostki dowodzenia i obsługi danych 15 lipca , co też zrobiła. Na szczęście, próba ta zakończyła się pomyślnie. Gdy agencja załadowała oprogramowanie teleskopu, przeprowadziła kilka testów i dokonała kalibracji sprzętu, Kosmiczny Teleskop Hubble’a w końcu zdołał powrócić do prowadzenia naukowych obserwacji., powiedział administrator NASA Bill Nelson.Teraz każdy ma nadzieję na to, że w najbliższy czasie awarii nie dozna kolejny komponent Kosmicznego Teleskopu Hubble’a a już zwłaszcza element wchodzący w skład jednostki dowodzenia i obsługi danych. NASA wykorzystała już bowiem jej zapasową wersję i kolejnej po prostu nie ma do dyspozycji. Rzecz jasna, mowa o maszynie dość leciwej, a więc następna awaria jest tylko kwestią czasu. Lepiej żeby nastąpiła ona jednak później niż wcześniej.Kosmiczny Teleskop Hubble’a został wystrzelony w kosmos 24 kwietnia 1990 roku, czyli ponad 31 lat temu. Do dziś ta ogromna maszyna wykonała ponad 1,4 miliona obserwacji gwiazd, planet i galaktyk zlokalizowanych we Wszechświecie, na podstawie których napisano więcej niż 16 tysięcy zrecenzowanych prac naukowych.Źródło: Hubble Site , fot. tyt. NASA