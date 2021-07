Ryzykowna misja. NASA spróbuje ocalić Kosmiczny Teleskop Hubble'a

To nie będzie łatwe.

Wygląda na to, że po miesiącu głowienia się inżynierowie z NASA w końcu zidentyfikowali błąd, który sprawił, że ponad miesiąc temu Kosmiczny Teleskop Hubble’a przestał działać. Niebawem agencja spróbuje ten błąd wyeliminować, ale będzie to ryzykowne.Kosmiczny Teleskop Hubble’a został wystrzelony w kosmos 24 kwietnia 1990 roku, czyli ponad 31 lat temu. Do dziś ta ogromna maszyna wykonała ponad 1,4 miliona obserwacji gwiazd, planet i galaktyk zlokalizowanych we Wszechświecie, na podstawie których napisano więcej niż 16 tysięcy zrecenzowanych prac naukowych.Kosmiczny Teleskop Hubble’a zwykle pracuje 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. Niemniej, kilka tygodni temu NASA poinformowała, że maszyna od 13 czerwca nie prowadzi obserwacji, ze względu na awarię jednego z jej głównych komputerów. Inżynierowie z NASA spędzili ostatni miesiąc prowadząc testy diagnostyczne i analizując dane, by zidentyfikować źródło problemu. W końcu, 14 lipca agencja ogłosiła, że najwyraźniej w końcu się to udało.Z niemal stuprocentową pewnością NASA stwierdziła, że powodem awarii był wadliwy regulator napięcia. Na szczęście, wiele części teleskopu posiada swój zapasowy odpowiednik. Zatem, dzisiaj, 15 lipca spróbuje ona uruchomić zapasowy regulator napięcia maszyny. Jeśli wszystko pójdzie z planem, może ona powrócić do prowadzenia obserwacji w ciągu kilku dni.Konstrukcja Kosmicznego Teleskopu Hubble’a nie była udoskonalana od 2009 roku. Niektóre jego komponenty mają ponad 30 lat, a więc awaria była tylko kwestią czasu., powiedział Paul Hertz, dyrektor działu astrofizyki w NASA.