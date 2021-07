Elektronika może być bardziej eko – za sprawą nowej formy plastiku

Innowacja prosto z Chin.

Wynalazek stworzony przypadkiem

Modyfikując proces produkcji plastiku, naukowcy z całego świata mają nadzieję na to, że uda im się stworzyć materiał, który będzie rozkładał się w środowisku o wiele szybciej i bezpieczniej niż dzisiejsze tworzywa sztuczne. Tak się składa, że właśnie dokonali tego badacze z Chin. Ich plastik ulega degradacji zaledwie w ciągu tygodnia – pod wpływem światła słonecznego i tlenu. Być może doprowadzi on do produkcji urządzeń elektronicznych, których utylizacja będzie znacznie łatwiejsza.Jak donosi czasopismo PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), nowy materiał ujrzał światło dzienne, gdy Liang Luo ze Środkowochińskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego pracował nad zaawansowanym rodzajem czujnika chemicznego. Wówczas stworzył on nowatorską folię polimerową, która zmienia swój kolor w odpowiedzi na zmiany poziomu pH. Proces ten ma miejsce za sprawą unikalnej struktury molekularnej materiału – obecności monomerów które nadają mu intensywnie czerwoną barwę. Gdy wiązania monomerów są zrywane, znika czerwona barwa.Dzięki eksperymentom prowadzonym przez jego zespół Luo odkrył, że stworzona przez niego folia polimerowa traci swój intensywny czerwony kolor po kilku dniach spędzonych na słońcu – wiązania jej monomerów się przerywają. Zatem, badacz zupełnie przypadkowo stworzył plastik przyjaźniejszy dla środowiska. Opisano go w pracy, która ukazała się na łamach czasopisma Journal of the American Chemical Society