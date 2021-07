Zorze w atmosferze Marsa. Arabski orbiter uchwycił je na zdjęciach

Świetlne widowisko na Czerwonej Planecie.

Widok w ultrafiolecie

„Pełny zestaw danych zebranych w ramach tych obserwacji obejmuje tworzące zorze emisje z zakresu dalekiego i skrajnego ultrafioletu, których nigdy dotąd na Marsie nie sfotografowano.”

Nie tylko na Ziemi można podziwiać zorze. Swego czasu sonda Juno dostrzegła je w atmosferze Jowisza , a inne pojazdy i teleskopy w atmosferze Urana, Saturna czy Neptuna. Zjawisko to ma miejsce także na Marsie, a arabski Orbiter Hope niedawno zdołał je sfotografować.Orbiter Hope (Al Amal) wysłany wcześniej w tym roku w kosmos przez Zjednoczone Emiraty Arabskie wyposażony jest między innymi w spektrometr pracujący w zakresie światła ultrafioletowego. To właśnie to urządzenie pojazd wykorzystał, by uchwycić na zdjęciach poświatę atomów tlenu wysoko w atmosferze Marsa – poświatę powstałą za sprawą wiatru słonecznego., informuje na stronie orbitera Hope Agencja Kosmiczna Zjednoczonych Emiratów Arabskich (UAESA).