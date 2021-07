W kosmosie skrywała się chmura gazu większa niż Droga Mleczna

Wyjątkowe znalezisko.

Niespodziewane odkrycie

„To ekscytujące i zaskakujące odkrycie. Pokazuje ono, że astronomia, jako najstarsza z nauk przyrodniczych, zawsze ma w zanadrzu nowe niespodzianki.”

Skupiska galaktyk

Obłok jednak nie taki mały

W bezkresnej próżni Wszechświata czai się coś wielkiego. Mowa nie o galaktyce, a o ogromnym obłoku gorącego, słabo świecącego gazu, większym niż Droga Mleczna. Odnaleziono go w przestrzeni między galaktykami skupiającymi się w ogromnej gromadzie. Czegoś takiego astronomowie dotychczas nie widzieli.Naukowcy uważają, że omawiana chmura gazu dawno temu mogła być częścią jednej z galaktyk należącej do gromady. Nie wiadomo, w jaki sposób została od niej oderwana. Zaskakujące jest to, że ta na przestrzeni setek milionów lat się nie rozproszyła. Jej odkrycie mówi nam coś nowego o środowiskach wewnątrz gromad galaktyk., powiedział fizyk Ming Sun z Uniwersytetu Alabamy w Huntsville.Gromady galaktyk to, jak nazwa wskazuje, grupy galaktyk, które są powiązane ze sobą grawitacyjnie. Gromada galaktyk, w której odnaleziono gigantyczną chmurę gazu, to Abell 1367 (Gromada w Lwie). Znajduje się ona jakieś 300 milionów lat świetlnych z dala od Ziemi i zawiera co najmniej 72 główne galaktyki. Co ciekawe, Abell 1367 jest jednym z głównych składników jeszcze większej grupy galaktyk – Supergromady w Warkoczu.Jak można się domyślić, w gromadach galaktyk dzieje się naprawdę dużo. Zatem, astronomowie lubią w nie zaglądać – między innymi po to, aby spróbować dowiedzieć się, jak wszystko we Wszechświecie jest ze sobą powiązane. W 2017 roku badacze korzystający z japońskiego teleskopu Subaru dostrzegli coś, co w Abell 1367 wyglądało na mały, ciepły obłok. Jako że jego pochodzenie było niejasne, później przyjrzano mu się bliżej z pomocą większej liczby instrumentów.O dziwo, gdy obłok zbadano dodatkowo z pomocą należącego do ESA rentgenowskiego teleskopu XMM-Newton oraz instrumentu Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) teleskopu VLT (ang.) okazało się, iż jest on większy, a w zasadzie znacznie większy, niż początkowo sądzono. Wskazuje na to emisja promieniowania rentgenowskiego.Odkryta chmura jest większa nawet niż Droga Mleczna. Jej masa jest o okołoniż masa Słońca. Wydaje się, że nie jest ona powiązana z żadną galaktyką w gromadzie, a więc ta po prostu dryfuje w przestrzeni kosmicznej.Temperatura obłoku gazu waha się w granicach do 10 tysięcy do 100 tysięcy kelwinów – tak jak temperatura gazu który można znaleźć w galaktykach, w ośrodku międzygwiazdowym. Znacznie rzadszy gaz ośrodka (przestrzeni między galaktykami) wewnątrz gromad galaktyk jest jeszcze gorętszy – jego temperatura wynosi około 100 milionów kelwinów. Wygląda zatem na to, że chmura została oderwana od galaktyki, gdy ta przemieszczała się wewnątrz gromady.