Zagadka znikającego metanu na Marsie rozwiązana? Tylko częściowo

Naukowcy są jednak coraz bliżej wyjaśnienia.

Metan a życie

Sprzeczne odczyty

Wygląda na to, że zespół naukowców z NASA przynajmniej częściowo rozwiązał w końcu zagadkę otaczającą sprawę obecności w atmosferze Marsa metanu. Swego czasu został on wykryty na Czerwonej Planecie przez łazik Curiosity, ale był nieobecny w odczytach dokonanych przez orbiter Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dlaczego tak się stało? To istotny temat, bowiem ma związek z kwestią występowania na Marsie potencjalnego życia.Na Ziemi metan powstaje za sprawą wielu procesów geologicznych, ale przede wszystkim jego źródłem są zwierzęta wszelkich kształtów i rozmiarów. W ich organizmach metan pojawia się jako efekt uboczny reakcji zachodzących w układzie pokarmowym. Dlatego też wykrycie metanu w atmosferze innej planety mogłoby zostać odebrane jako znaczącą oznakę tego, iż na tej planecie może występować mikrobiologiczne życie.W 2004 roku naukowcy z NASA ogłosili, że wykryli w atmosferze Marsa śladowe ilości omawianego gazu. Naturalnie, wywołało to falę podekscytowania wśród społeczności naukowej i nie tylko. Oczywiście, możliwe jest, że metan powstaje na Marsie w wyniku procesu geologicznego, ale równie dobrze jego obecność może świadczyć o tym, że w głębi marsjańskiej gleby żyją bakterie lub inne podobne organizmy.Niestety, kilka lat później temat metanu w marsjańskiej atmosferze otoczyła tajemnica. Okazało się bowiem, że niektóre instrumenty naukowe są w stanie ten metan wykryć, a inne, które teoretycznie powinny być do tego zdolne, nie. Na przykład, metan ten z pomocą swojego przestrajalnego spektrometru laserowego (TLS) rejestrował łazik Curiosity.TLS to instrument, który potrafi wykryć nawet śladowe ilości gazów w otaczającej go atmosferze. Zwykle rejestrował on na Marsie pół części metanu na miliard, ale czasem odnotowywał niewyjaśnione skoki do 20 części na miliard. Spodziewano się zatem, że kiedy sonda Trace Gas Orbiter Europejskiej Agencji Kosmicznej dotrze do Marsa w 2016 roku, potwierdzi to, co wykrył Curiosity., poinformował Chris Webster z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA.