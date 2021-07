Odkryto gwiazdę, która jest jednocześnie najmniejszym i najmasywniejszym białym karłem

Kosmiczny ewenement.

Gwiezdne pozostałości

Biały karzeł rekordzista

Kto by pomyślał, że gwiazda pod względem rozmiarów porównywalna do Księżyca może charakteryzować się masą większą niż masa Słońca. Właśnie taką gwiazdą jest niedawno odkryty przez astronomów pewien biały karzeł - ZTF J1901+1458. ZTF J1901+1458 bije aż dwa rekordy – to jednocześnie najmniejszy i najmasywniejszy znany biały karzeł.Gdy gwiazda o określonej masie „umiera”, dosłownie pęcznieje, zamieniając się w czerwonego olbrzyma, a następnie zaczyna zrzucać swoje zewnętrze warstwy – aż nie pozostanie nic poza gęstym jądrem. Jako że w tym jądrze nie zachodzi już fuzja jądrowa, ciśnienie w jego wnętrzu spada, co sprawia, że obiekt w końcu zapada się pod własnym ciężarem, osiągając ogromną gęstość. Właśnie w ten sposób powstaje tak zwany biały karzeł.Białe karły są znacznie mniejsze niż inne gwiazdy – ich średnica wynosi zwykle od 0,8 do 2% średnicy Słońca(od 5500 kilometrów do 14 000 kilometrów). Charakteryzują się za to wspomnianą ogromną gęstością i dużą masą. Szacowane masy białych karłów mieszczą się w zakresie od 0,17 do 1,33 masy Słońca. To powiedziawszy, masa zdecydowanej większości białych karłów wynosi od 0,5 do 0,7 masy Słońca.ZTF J1901+1458, czyli nowo odkryty biały karzeł, dla porównania posiada średnicę o długości zaledwie 4300 kilometrów. Pod tym względem bliżej mu zatem do Księżyca niż do Ziemi. Jego masa to natomiast około 1,35 masy Słońca.