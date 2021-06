Po raz pierwszy w historii wykryto zderzenie czarnej dziury z gwiazdą neutronową

Naukowy przełom.

Kamień milowy w astronomii

„To niesamowity kamień milowy dla rodzącej się dziedziny astronomii poświęconej falom grawitacyjnym.”

„Gwiazdy neutronowe łączące się z czarnymi dziurami są jednymi z najbardziej ekstremalnych zjawisk we Wszechświecie. Obserwacja tych zderzeń otwiera nowe możliwości poznania fundamentalnej fizyki, a także tego, jak gwiazdy się rodzą, żyją i umierają.”

Fale grawitacyjne to zjawisko, które astronomowie wykrywają od stosunkowo niedawna. Powstają one chociażby w wyniku zderzenia dwóch masywnych obiektów, takich jak czarne dziury czy gwiazdy neutronowe. Teraz, po raz pierwszy w historii, udało się potwierdzić detekcję fal grawitacyjnych, które ujrzały światło dzienne w wyniku kolizji czarnej dziury i gwiazdy neutronowej.W zasadzie, dotychczas fale grawitacyjne, których źródłem było zderzenie czarnej dziury i gwiazdy neutronowej, wykryto dwa razy, w ramach międzynarodowej współpracy tysięcy naukowców. W najnowszej pracy naukowej opublikowanej w czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters potwierdzono obydwie detekcje. Co ciekawe, miały one miejsce w odstępie zaledwie 10 dni, w styczniu 2020 roku., powiedział astrofizyk Rory Smith z Uniwersytetu Monasha.