Supernowa zaobserwowana 1000 lat temu może być supernową rzadkiego typu

Rodzaje supernowych

Wyjątkowe supernowe, wyjątkowe gwiazdy

Dawno temu, w 1054 roku, gdy w Polsce władał Kazimierz I Odnowiciel, niebo rozświetliła supernowa. Była to supernowa bardzo jasna, cztery razy jaśniejsza niż Wenus – dzięki temu chińscy oraz arabscy astronomowie byli w stanie obserwować ją w ciągu całej doby przez 23 dni, a w nocy przez 653 dni. Teraz okazuje się, że SN 1054, bo tak brzmi jej nazwa, może reprezentować dotychczas hipotetyczny, rzadki trzeci typ supernowych.Przez długie lata astronomowie wyróżniali dwa typy supernowych – I (wraz z podtypami 1a, 1b i 1c) oraz II. Supernowe typu I to takie, w których widmie nie występują linie absorpcyjne wodoru, a supernowe typu II to takie, w których widmie te linie są obecne. Supernowe typu Ia powstają zwykle z białego karła, który latami pochłaniał materię z towarzyszącej mu większej gwiazdy, supernowe typu Ib i Ic z masywnej gwiazdy, która przed wyczerpaniem całego paliwa jądrowego zdążyła utracić większość warstw zewnętrznych wskutek silnego wiatru gwiazdowego lub interakcji z towarzyszem, a supernowe typu II z gwiazdy o masie większej niż 9 mas Słońca – gdy jej jądro osiągnie masę większą niż około 1,4 masy Słońca. W przypadku supernowych typu I ma miejsce termonuklearna eksplozja, a w przypadku supernowych typu II kolaps gwiazdy.Kilkadziesiąt lat temu wysunięto postulat, że może istnieć jeszcze jeden, pośredni typ supernowych. Mowa o supernowych ECS, w przypadku których dochodzi do tak zwanego wychwytu elektronów (ang. electron capture supernova). Te mają powstawać gdy jądro gwiazdy składające się z tlenu, neonu i magnezu nie jest wystarczająco masywne, by powstało w nim żelazo. W rezultacie fuzja jądrowa przestaje w nim zachodzić, a część jego elektronów uderza w jądra swoich atomów. Jądra te elektrony przechwytują, co prowadzi do destabilizacji wnętrza gwiazdy. Zatem, ta zapada się pod swoim ciężarem i wybucha jako supernowa.Na przestrzeni lat naukowcy odkryli, że supernowa ECS powinna powstać z rzadkiego typu gwiazdy – gwiazdy typu SAGB (ang. super-asymptotic giant branch). Gwiazdy tego typu to takie gwiazdy, których masa plasuje się pomiędzy masą gwiazd kończących swój żywot jako białe karły i masą gwiazd, które wybuchają jako supernowe na drodze kolapsu. Dodatkowo, ich właściwości łączą cechy gwiazd AGB (gwiazd na asymptotycznej gałęzi diagramu Hertzsprunga-Russella) i czerwonych nadolbrzymów. Dodatkowo, aby móc uznać supernową za supernową typu ECS, musi ona spełniać jeszcze 5 kryteriów dodatkowych kryteriów.