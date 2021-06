Jeśli na Wenus istnieje życie, nie jest to życie, jakie znamy

Badania nie pozostawiają złudzeń.

Życie a woda w atmosferze

Aktywność wody – istotny parametr

„Aktywność wody jest ważnym wyznacznikiem funkcjonalności komórek drobnoustrojów, a także kluczowym wyznacznikiem zdatności [planety] do zasiedlenia.”

Aspergillus penicillioides.





Biegun północny Wenus. | Źródło: SSV, MIPL, Magellan Team, NASA





Misje, które mogą rozwiać wątpliwości

Pod koniec 2020 roku światło dzienne ujrzała praca naukowa, która zasugerowała, iż na Wenus może istnieć życie. Jej autorzy rzekomo wykryli w atmosferze planety fosfinę (zwaną też fosforowodorem) – związek chemiczny, który, jako że zgodnie z obecnym stanem wiedzy powstaje albo w laboratorium, albo za sprawą pewnego rodzaju mikrobów żyjących w środowisku beztlenowym, może być na Wenus potencjalną biosygnaturą. Na przestrzeni czasu wielu badaczy podało samo odkrycie lub wnioski z niego wyciągnięte w wątpliwość , a teraz opublikowano kolejną pracę, która dorzuca do tematu swoje pięć groszy.Nowa praca badawcza, która właśnie ukazała się na łamach Nature Astronomy, sugeruje, że powinniśmy mieć nadziei na to, iż jakiekolwiek przyszłe poszukiwania oznak życia na powierzchni Wenus zakończą się sukcesem. Zgodnie z jej treścią, nawet jeśli jakiekolwiek organizmy występują na Wenus, nie są to organizmy przypominające te, jakie kiedykolwiek napotkano na Ziemi.Dlaczego istnieje tak mała szansa na to, że na Wenus występuje życie? Według analizy przeprowadzonej przez mikrobiologa Johna Hallswortha z Queen's University Belfast stoi za tym bardzo niska dostępność wody w chmurach. Nie zawierają one wystarczającej ilości wody, by organizmy mogły na tej planecie funkcjonować.Obliczając wartość tak zwanej aktywności wody (stosunek ciśnienia pary wodnej nad powierzchnią roztworu do ciśnienia nad powierzchnią czystej chemicznie wody przy tym samym ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze), naukowcy doszli do wniosku, że atmosfera Wenus jest zbyt wyschnięta by jakiekolwiek organizmy przypominające te ziemskie były w stanie w niej przetrwać., badacze piszą w swojej pracy.Aktywność wody mierzona jest w skali od zera (minimum) do jednego (maksimum, wartość bliska 100% wilgotności). Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, dolna granica wartości tego parametru, przy której funkcje biologiczne w organizmach ustają, to 0,585. Wyznacza ją mrozoodporny gatunek grzybaNiestety, aktywność wody na Wenus jest daleka od wartości 0,585. Aktywność wody w atmosferze tej planety wynosi w przybliżeniu ≤0,004. Innymi słowy, atmosfera Wenus jest co najmniej 100 razy za sucha, aby mogło występować na niej życie przypominające to znane z Ziemi. Dla porównania, choć atmosfera Marsa również może być uznawana za suchą na istnienie życia, jej aktywność wody wynosi ≤0,537, czyli jest nieznacznie niższa niż wartość potrzebna ziemskim organizmom.Jak wspomniałam, badacze mimo wszystko nie wykluczają, że na Wenus istnieje życie. Jeśli to jednak istnieje, nie przypomina życia znanego w tej chwili nauce.W przyszłości, a dokładniej mówiąc w latach 2028-2030 NASA zamierza wysłać na Wenus aż dwie misje (pierwsze od dziesięcioleci), które być może pozwolą naukowcom przybliżyć się do rozwiązania zagadki potencjalnego życia na Wenus. Jeśli ten niegościnny świat kiedykolwiek nadawał się do zamieszkania, istnieje szansa, że w końcu się tego dowiemy.Źródło: Nature Astronomy , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech