Zobacz pierwsze wideo i dźwięki nagrane na Marsie przez chiński łazik

Zhurong powtórzył osiągnięcie Perseverance.

Brzmienie kosmicznego łazika

Film ze zdalnej kamery i marsjańska panorama

W tej chwili na Marsie nie przebywają tylko te łaziki, które należą do Stanów Zjednoczonych. To dlatego, że 15 maja wylądował na jego powierzchni jedyny jak dotychczas chiński łazik – Zhurong. Kilka dni po lądowaniu mogliśmy ujrzeć pierwsze wykonane przez pojazd zdjęcia, a teraz Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna (CNSA) podzieliła się pierwszym materiałem wideo jego autorstwa oraz pierwszymi nagraniami dźwiękowymi, które zarejestrował.Zarówno pierwsze materiały wideo, jak i nagrania dźwiękowe Zhurong zarejestrował 22 maja. Wówczas łazik w końcu zjechał z pokładu swojego lądownika po specjalnej rampie i wyruszył, by zwiedzać powierzchnię Marsa. Za sprawą CNSA teraz możemy to wydarzenie nie tylko zobaczyć, ale i posłuchać.Tak jak było w przypadku dźwięków zarejestrowanych przez łazik Perseverance , nagrania łazika Zhurong nie stanowią przyjemnej dla ucha symfonii. To dlatego, że słyszymy na nich głównie odgłosy kół i mechanizmów pojazdu, które na dodatek brzmią bardzo dziwnie za sprawą cienkiej marsjańskiej atmosfery. Dlatego, że ta atmosfera jest tak cienka, fale dźwiękowe rozchodzą się w niej inaczej niż w atmosferze Ziemi.Podczas gdy pierwsze wideo chińskiego łazika przedstawiało jego zjazd po rampie lądownika, drugie, któremu już nie towarzyszy dźwięk, pokazuje początek podróży pojazdu po powierzchni Marsa. Co ciekawe, ten film został zarejestrowany przez inną kamerę – nie tę znajdującą się na pokładzie, a zdalną kamerę pozostawioną przez pojazd w pobliżu lądownika. Czegoś takiego nie widzieliśmy jeszcze nawet w wykonaniu NASA.CNSA opublikowała ostatnio również panoramę, którą Zhurong niedawno wykonał, gdy już nieco oddalił się od swojego miejsca lądowania. Widać na niej marsjański horyzont, ślady pozostawione przez pojazd, a w oddali także sam lądownik, już ledwie dostrzegalny.