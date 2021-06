Jak bezpiecznie robić pranie w kosmosie? NASA chce znaleźć sposób

Astronauci potrzebują czystych ubrań.

Czy astronauci przebywający w kosmosie, choćby na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, kiedykolwiek robią pranie? Nie, nie robią. Po prostu noszą oni swoją bieliznę i inne ubrania do momentu, aż nie są w stanie znieść ich brzydkiego zapachu, po czym zmieniają je na świeży zestaw odzieży.Co dzieje się z brudnymi uraniami? Każdego roku ogromna ich ilość trafia do śmietnika, następnie na pokład pojazdów transportowych, które albo docierają do Ziemi, albo spalają się w atmosferze. NASA chce to zmienić. Właśnie dlatego agencja zapoczątkowała współpracę z firmą Procter & Gamble, by opracować metodę, która pozwoli na pranie ubrań astronautów w przestrzeni kosmicznej.Później w tym roku wspomniane przedsiębiorstwo wyśle na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej eksperymentalne wersje detergentów marki Tide (amerykańskiego odpowiednika marki Vizir), które w przyszłości mają szansę pozwolić na bezpieczne pranie ubrań i usuwanie z nich plam w warunkach mikrograwitacji.Najpierw, bo w grudniu, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zostanie zapoczątkowany eksperyment, w ramach którego NASA oraz Procter & Gamble sprawdzą, jak enzymy oraz inne składniki detergentów do prania zareagują na sześć miesięcy nieważkości. Następnie, w maju, na pokład stacji trafią usuwające plamy długopisy i ściereczki, które przetestują astronauci.

Firma Procter & Gamble, odpowiadająca między innymi za markę Tide, opracuje w ramach współpracy z NASA detergent do prania w kosmosie i nie tylko. | Źródło: Procter & Gamble

Oszczędna pralko-suszarka, która przyda się poza Ziemią i na niej

Cel, który warto zrealizować

Warto dodać, że Procter & Gamble pracuje też obecnie nad pralko-suszarką, która mogłaby służyć do prania i suszenia ubrań na Księżycu, a nawet Marsie. Urządzenie to ma zużywać minimalne ilości wody i detergentu. Cóż, może się ono okazać przydatne również na Ziemi, w miejscach, gdzie dostęp do wody jest utrudniony.NASA ma względem wspomnianej pralko-suszarki bardzo istotne wymaganie. Musi ona oczyszczać wodę zużywaną przez siebie do prania – tak, aby potem można było wykorzystywać ją do picia i gotowania. W tej chwili na pokładzie ISS odzyskuje się w tym celu nawet wodę z moczu i potu.Nic dziwnego, że NASA w końcu pragnie znaleźć sposób na robienie prania w przestrzeni kosmicznej. W końcu, przestrzeń na pokładzie pojazdów kosmicznych jest niezwykle cenna i szkoda marnować ją na tony ubrań. W tej chwili statystycznie astronauta zużywa w kosmosie średnio 68 kilogramów na rok. Jeżeli wysłalibyśmy go na 3-letnią misję na Marsa, musiałby zabrać on ze sobą ponad 200 kilogramów ubrań.Za sprawą detergentów i pralki, które można by używać w kosmosie, życie astronautów stałoby się przyjemniejsze i bezpieczniejsze. Obecnie ich ubrania nie dość że błyskawicznie zaczynają brzydko pachnąć (zwłaszcza że codziennie muszą po dwie godziny ćwiczyć, by zapobiegać skutkom przebywania w warunkach mikrograwitacji), to stają się siedliskiem dla całego wachlarza bakterii.Źródło: Phys.org , fot. tyt. NASA