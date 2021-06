Na ten obiekt czekaliśmy 600 tysięcy lat. Teraz leci w naszym kierunku

Niesamowite.

Asteroida, kometa czy planeta karłowata?

„To stawia go w podobnej skali, jeśli nie większej niż ogromna kometa Sarabata, C/1729 P. Prawie bez wątpienia jest to największy znany obiekt pochodzący z Obłoku Oorta – prawie tak wielki jak planety karłowate.”

600 tysięcy lat podróży

Układ Słoneczny jest naprawdę ogromny. Niemniej, jeszcze większy od niego jest obłok obiektów rozciągający się poza jego granicami – Obłok Oorta. Składa się on z pyłu, drobnych okruchów i planetoid obiegających Słońce w odległości od 300 do nawet 100 000 jednostek astronomicznych (au). Raz na jakiś czas zdarza się jednak, że pochodzące z niego obiekty dość mocno zbliżają się do Słońca i Ziemi. Tak się składa, że taki obiekt właśnie zmierza w naszym kierunku.Wspomniany obiekt to 2014 UN271, który został zidentyfikowany stosunkowo niedawno – za sprawą analizy danych zebranych podczas przeglądu Dark Energy Survey między rokiem 2014 a 2018. Szacuje się, że średnica tego ciała wynosi od 100 do 370 kilometrów. Jeśli jest on kometą, to jest kometą całkiem sporą, zwłaszcza jak na te pochodzące z Obłoku Oorta., czytamy na forum Minor Planet Mailing List (MPML) w wypowiedzi Sama Deena, astronoma amatora współpracującymi z astronomami zawodowymi.Zdecydowanie najciekawszą cechą 2014 UN271 jest jego orbita wokółsłoneczna. Ta jest niezwykle ekscentryczna. Podążając nią, obiekt przemierza zarówno Obłok Oorta, jak i wewnętrzny Układ Słoneczny, pokonując po drodze heliopauzę, czyli granicę za którą ciśnienie materii międzygwiezdnej zaczyna dominować nad ciśnieniem wiatru słonecznego.Podejrzewa się, że na obecnej orbicie 2014 UN271 potrzebuje około 612 190 lat, by wykonać wokół Słońca pełne okrążenie. Wkrótce obiekt ten, w ramach swojej długiej podróży, znajdzie na tej orbicie akurat w punkcie najbliższym Słońcu. W tej chwili od naszej gwiazdy dzielą go 22 jednostki astronomiczne (dla porównania, Ziemia znajduje się 1 jednostkę astronomiczną od Słońca). Oznacza to, że znajduje się on bliżej Słońca niż Neptun.