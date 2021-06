Wkrótce w kosmos zostanie wystrzelony pierwszy satelita wykonany z drewna

Wyjątkowy projekt.

Satelita z drewna czyli Woodsat

„Zawsze lubiłem budować modele samolotów, które składały się z wielu drewnianych elementów.”

„Pracując w dziedzinie kosmicznej edukacji zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie wykorzystujemy w kosmosie żadnych drewnianych materiałów. Wpadłem więc na pomysł, by najpierw wysłać drewnianego satelitę do stratosfery, z pomocą meteorologicznego balonu. W 2017 roku to zrobiłem, używając drewnianej wersji KitSata. Jako że wszystko poszło zgodnie z planem, postanowiłem go ulepszyć i wysłać na rzeczywistą orbitę.”

Projekt z udziałem ESA i Rocket Lab

Już wkrótce, bo później w tym roku, w przestrzeń kosmiczną trafi pojazd, który z pewnością przejdzie do historii. Będzie to bowiem pierwszy satelita wykonany głównie nie z tradycyjnych materiałów, a z… drewna, a dokładniej mówiąc sklejki brzozowej. W jego wnętrzu znajdą się instrumenty Europejskiej Agencji Kosmicznej, które zbadają potencjał tego materiału w kosmosie.Wspomniany pojazd – Woodsat – czyli CubeSat o szerokości wynoszącej około 10 centymetrów z każdej strony, jest pomysłem fińskiego dziennikarza naukowego – Jari’ego Makinena. Warto w tym miejscy wspomnieć, iż Makinen kieruje firmą, która sprzedaje repliki CubeSatów w celach edukacyjnych., powiedział Makinen.Na przestrzeni lat Makinen uzyskał komercyjne wsparcie oraz partnera, który wyśle jego satelitę w kosmos – firmę Rocket Lab. ESA pracuje z kolei nad zestawem czujników, który wraz z kamerami pokładowymi będzie śledzić działanie satelity w kosmosie.Jedna z kamer zostanie zamontowana na kijku do selfie – tak, aby była w stanie fotografować drewniane powierzchnie. Na samym pokładzie maszyny znajdzie się zaś światło LED, czujnik do monitorowania poziomu ciśnienia we wnękach Woodsata oraz czujnik zanieczyszczeń, który będzie monitorował osady pojawiające się na satelicie (pochodzące z elektroniki lub drewna).