Powstała pierwsza trójwymiarowa mapa granicy Układu Słonecznego

„’Sygnał’ wiatru słonecznego wysyłanego przez Słońce nie zawsze ma tę samą siłę, przez co tworzy unikatowy wzorzec.”

„IBEX widzi ten sam wzorzec w sygnale powracającym w formie ENA, dwa do sześciu lat później, w zależności od energii ENA i kierunku, w którym IBEX patrzy. Ta różnica czasu pomogła nam określić dystans do regionów będących źródłem ENA.”

Układ Słoneczny jest zamknięty w gigantycznej bańce. Mowa o heliosferze, która chroni nas przed szkodliwym międzygwiezdnym promieniowaniem. Naukowcy wciąż nie wiedzą na jej temat zbyt wiele, ale tak się składa że właśnie tę wiedzę poszerzyli, tworząc pierwszą w historii trójwymiarową mapę jej granicy, gdzie wiatr słoneczny jest zatrzymywany przez ciśnienie materii międzygwiezdnej.Mapę wspomnianej granicy –– opracowali naukowcy z Los Alamos National Laboratory (LANL). Dokonali oni tego, wykorzystując dane zebrane w ciągu całego cyklu słonecznego, w latach 2009 – 2019, przez należącego do NASA satelitę IBEX (Interstellar Boundry Explorer). IBEX został wystrzelony w przestrzeń kosmiczną w 2008 roku w celu badania interakcji zachodzących między ośrodkiem międzygwiazdowym a wiatrem słonecznym pędzącym w jego kierunku z prędkością 1,6 miliona kilometrów na godzinę.Wiatr słoneczny składa się z protonów, elektronów i cząstek alfa. Nadaje on heliosferze kształt przypominający bańkę. Warstwa graniczna heliosfery znana jest jako płaszcz Układu Słonecznego, a wewnątrz niej znajduje się heliopauza – granica płaszcza i całej heliosfery, za którą ciśnienie materii międzygwiezdnej zaczyna dominować.Co istotne, IBEX posiada zdolność do wykrywania cząsteczek pochodzących z płaszcza Układu Słonecznego. Do nich należy produkt uboczny zderzeń wiatru słonecznego z materią międzygwiezdną – energetyczne atomy neutralne (ENA). Im szybciej wiatr słoneczny wieje, gdy uderza w płaszcz Układu Słonecznego, tym większą liczbę ENA IBEX wykrywa., wyjaśnia Dan Reisenfeld, główny autor pracy poświęconej mapie.Naukowcy porównują zastosowaną przez siebie metodę badawczą do tego, w jaki sposób nietoperze wykorzystują echolokację, by mapować swoje otoczenie – wysyłając impulsy w każdym kierunku i śledząc, ile czasu zajmie im powrót do nich. Jednak zamiast używać sygnałów dźwiękowych, badacze z LANL stworzyli pierwszą trójwymiarową mapę heliosfery w oparciu o wiatr słoneczny.Nowa mapa pokazuje, że w najwęższym wymiarze Słońce dzieli od heliopauzy 120 jednostek astronomicznych, a w najszerszym wymiarze co najmniej 350 jednostek astronomicznych. Jak widać, mamy tu do czynienia ze sporymi różnicami, jednak nie od dziś wiadomo, iż heliosfera nie jest idealnie kulistą bańką.