Astronomowie odkryli w kosmosie strukturę, która nie powinna istnieć

Czy Wszechświat kiedykolwiek przestanie nas zaskakiwać? Wygląda na to, że nie. Międzynarodowy zespół astronomów dokonał właśnie odkrycia czegoś, co podaje w wątpliwość niektóre z podstawowych założeń dotyczących kosmosu. Tym czymś jest gigantyczny galaktyczny łuk rozciągający się na długość… 3,3 miliarda lat świetlnych.



Wspomnianą strukturę, która nazywana jest Wielkim Łukiem, tworzą galaktyki, gromady galaktyk oraz duże ilości gazu i pyłu. Znajduje się ona jakieś 9,2 miliarda lat świetlnych od nas, w gwiazdozbiorze Wolarza, i rozciąga się na około 1/15 część obserwowalnego Wszechświata. Jej rozmiar dwukrotnie przekracza wielkość zbudowanej z supergromad galaktyk Wielkiej Ściany Sloan, odkrytej w 2003 roku.



Odkrywcy Wielkiego Łuku to doktorantka Alexia Lopez i jej promotor Roger Clowes z Uniwersytetu Centralnego Lancashire w Wielkiej Brytanii oraz Gerard Williger z Uniwersytetu Louisville w Stanach Zjednoczonych. Badacze dostrzegli go, analizując widma kwazarów dostrzeżonych w ramach przeglądu nieba Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Dokładniej mówiąc, przyjrzeli się oni liniom absorpcyjnym magnezu systemów podświetlonych przez kwazary. Kwazar to typ aktywnej galaktyki, która jest zwartym źródłem ciągłego promieniowania elektromagnetycznego o ogromnej mocy.



Rzecz jasna, gdy tylko badacze zauważyli łuk, przeprowadzili dalsze analizy, by upewnić się, że nie mają do czynienia z błędem w danych, czy dziełem przypadku. Po wykonaniu dwóch różnych testów statystycznych ustalono, iż prawdopodobieństwo, że Wielki Łuk nie istnieje, jest mniejsze niż 0,0003%. Swoje wnioski astronomowie przedstawili 7 czerwca na 238. wirtualnym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego.



