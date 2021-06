Łazik Perseverance w końcu wyruszył w podróż po powierzchni Marsa

Dokąd zmierza?

Podróż po Czerwonej Planecie

„Pozostawiamy fazę testowania łazika oraz jego miejsce lądowania w lusterku wstecznym i ruszamy w drogę.”

„W ciągu najbliższych kilku miesięcy Perseverance będzie badał obszar dna krateru o powierzchni 4 kilometrów kwadratowych. Właśnie tam zostaną pobrane pierwsze próbki pochodzące z obcej planety, które w przyszłości zostaną sprowadzone na Ziemię.”

Łazik18 lutego. Dotychczas zdążył on odbyć krótką przejażdżkę, wytworzyć w atmosferze Czerwonej Planety tlen, nagrać dźwięki, które można w niej usłyszeć, a także poprzyglądać się lotom helikoptera Ingenuity. Niemniej, mimo że przebywa on na Marsie blisko cztery miesiące, należący do NASA pojazd dopiero kilka dni temu opuścił miejsce swojego lądowania. Cóż, najwyższa pora.Perseverance zaczął oddalać się od Miejsca Lądowania imienia Octavii E. Butler 1 czerwca. Obecnie zmierza on na południe, w głąb krateru Jezero. Jego pierwszym przystankiem będzie nisko położony punkt widokowy. Tam naukowcy nadzorujący przebieg misji zbadają najstarsze cechy geologiczne krateru i włączą ostatnie systemy nawigacyjne łazika oraz te służące do pobierania próbek., powiedziała Jennifer Trosper z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA, kierownik projektu Perseverance.Aby jak najlepiej zrozumieć geologię i przeszłość krateru Jezero, Perseverance odwiedzi dwa jego fragmenty, które zawierają najgłębsze i najstarsze warstwy odsłoniętego podłoża skalnego, a także inne interesujące cechy geologiczne. Ich nazwy to Crater Floor Fractured Rough (CF-Fr) oraz Séítah.