Zaćmienie Słońca jeszcze przed południem. Będzie widoczne także w całej Polsce

Już dziś wystąpi obrączkowe i częściowe zaćmienie Słońca, również w naszym kraju

Grafika NASA przedstawiająca pas dzisiejszego zaćmienia / Foto: NASA

Tabela z przebiegiem dzisiejszego zaćmienia Słońca dla przykładowych polskich miast / Foto: Urania

Jak oglądać zaćmienie Słońca, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych oczu?

Już za mniej więcej pół godziny od opublikowania wiadomości, którą czytacie, będziecie mogli zobaczyć w całej Polsce (a także wielu innych częściach świata) zaćmienie Słońca. W naszym rejonie jedynie jako tak zwane częściowe zaćmienie (niepełne, Księżyc "nie trafi" idealnie w środek widoku Słońca). Jest mniej widowiskowe niż pełne czy obrączkowe, ale i tak będzie na co popatrzeć. W końcu to istny fenomen natury, którego nie widuje się codziennie.Jako mieszkańcy Ziemi jesteśmy w takiej pozytywnej sytuacji z punktu widywania zaćmień naszej gwiazdy, że możemy cieszyć się nawet całkowitym zaćmieniem Słońca, gdy wokół Księżyca widać tylko koronę Słoneczną. Dzieje się tak dlatego, że stosunek wielkości naszego jedynego naturalnego satelity oraz Słońca związany z ich oddaleniem od ziemi, sprawia wrażenie bardzo podobnej widocznej wielkości kątowej na niebie. W zasadzie przez nas obraz Księżyca przysłania całe Słońce poza warstwą koronną. No chyba, że mowa tak jak dziś o częściowej i obrączkowej wersji tego astronomicznego widowiska. Z racji wielkości planety, nie w każdym rejonie Ziemi Księżyc zasłania naszą dzienną gwiazdę w taki sam sposób.Jak wyjaśnia na swojej stronie magazyn Urania wydawany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, początek zjawiska nastąpi około 11:45, choć jego przebieg będzie się nieco różnił w zależności od konkretnej lokalizacji. Przykładowo w Warszawie zacznie się o 11:55 z maksimum o 12:54, a końcem godzinę później o 13:54. Im dalej na północ kraju mieszkamy (a może nawet akurat jesteśmy np. podczas podróży do Skandynawii), tym zdołamy ujrzeć większą część zakrycia Słońca przez nasz Księżyc.Jednak nawet będąc chociażby na Helu czy w Gdańsku i tak nie zaobserwujemy bardzo dużego zaćmienia. Tym razem natura nie jest tak łaskawa, tym bardziej dla rejonu Polski. Nie uda nam się nawet wersji obrączkowej tak jak można to zrobić w pewnych rejonach globu, a jedynie częściową.Jeśli macie półprofesjonalny czy amatorski teleskop, lunetę albo lornetkę, ale koniecznie zaopatrzone w odpowiednie filtry słoneczne, to tym lepiej dla was. To jedne z najlepszych metod na obserwację. Można też wyposażyć się w specjalne okulary wykorzystywane przy zaćmieniach albo folię mylarową. Teoretycznie istnieją też bardziej kombinowane metody, ale widok przez zdjęcia rentgenowskie, płyty kompaktowe czy maski spawalnicze nie jest tak bezpieczny jak oficjalne sposoby.Co najwyżej umożliwi w miarę spojrzenie tylko przez krótką chwilę, wiec lepiej nie przesadzać, aby nie uszkodzić wzroku. Najniebezpieczniejsze jest jednak spoglądanie przez lornetkę, teleskop lub lunetę bez dedykowanych filtrów.Jeśli nie macie dostępnych pod ręką żadnych z tych przyrządów, to pozostają do dyspozycji transmisje w sieci. Na pewno jedną z najlepszych będzie tradycyjnie udostępniało NASA. Chcąc mieć widok bliski temu zza okna, można sięgnąć po przekaz nadawany przez Hevelianum w Gdańsku we współpracy z planetarium w Grudziądzu. Jeśli przegapicie okazję, to kolejne częściowe zaćmienie widoczne z terenu Polski (nawet większe) przypadnie na 25 października 2022 roku, więc nie będzie trzeba przesadnie długo czekać. Całkowite niestety będzie miało miejsce dopiero w 2075 roku, ale całkiem spore zaobserwujemy już w 2026 roku.Źródło: Urania / Foto tytułowe: Unsplash