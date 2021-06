W kosmos wystrzelono instrument, który zmierzy „całe światło wyemitowane we Wszechświecie”

Misja godna uwagi.



W miniony weekend w przestrzeń kosmiczną swoją pierwszą wycieczkę odbył instrument, który pozwoli poszerzyć wiedzę ludzkości na temat Wszechświata. Stoi przed nim misja dokonania pomiaru całego światła kiedykolwiek wyemitowanego w historii. CIBER-2 (Cosmic Infrared Background Experiment-2), bo tak brzmi jego nazwa, będzie poszukiwał zbłąkanych gwiazd ukrywających się między galaktykami, monitorując tak zwane podczerwone promieniowanie tła.



Podczerwone promieniowanie tła

Czym jest podczerwone promieniowanie tła? W skrócie, światłem podczerwonym emitowanym przez pył kosmiczny, a także gwiazdy w galaktykach czy też poza nimi, i nie tylko. To przenika przez cały Wszechświat, podkreślając, gdzie gromadzą się galaktyki. Analizując je, astronomowie mogą nauczyć się wiele na temat rozmieszczenia gwiazd i innych obiektów w kosmosie.



W niedzielę 6 czerwca CIBER-2 odbył pierwszą ze swoich pięciu podróży w kosmos, aby zbadać podczerwone promieniowanie tła. Instrument został wystrzelony na pokładzie należącej do NASA rakiety Black Brant XI, osiągnął na jakieś 10 minut wysokość około 300 kilometrów, po czym został sprowadzony z powrotem na Ziemię.



Będąc w przestrzeni kosmicznej, CIBER-2 przeskanował obszar nieba o przestrzeni ośmiokrotnie większej niż Księżyc w pełni. Wykonał on pomiary podczerwonego promieniowania tła w zakresach sześciu jego różnych długości. Później naukowcy przeanalizują zebrane przez niego dane, pozyskując informacje na temat gwiazd i innych obiektów, które je wytworzyły.



W miniony weekend w przestrzeń kosmiczną swoją pierwszą wycieczkę odbył instrument, który pozwoli poszerzyć wiedzę ludzkości na temat Wszechświata. Stoi przed nim misja dokonania pomiaru całego światła kiedykolwiek wyemitowanego w historii. CIBER-2 (Cosmic Infrared Background Experiment-2), bo tak brzmi jego nazwa, będzie poszukiwał zbłąkanych gwiazd ukrywających się między galaktykami, monitorując tak zwane podczerwone promieniowanie tła.Czym jest podczerwone promieniowanie tła? W skrócie, światłem podczerwonym emitowanym przez pył kosmiczny, a także gwiazdy w galaktykach czy też poza nimi, i nie tylko. To przenika przez cały Wszechświat, podkreślając, gdzie gromadzą się galaktyki. Analizując je, astronomowie mogą nauczyć się wiele na temat rozmieszczenia gwiazd i innych obiektów w kosmosie.W niedzielę 6 czerwca CIBER-2 odbył pierwszą ze swoich pięciu podróży w kosmos, aby zbadać podczerwone promieniowanie tła. Instrument został wystrzelony na pokładzie należącej do NASA rakiety Black Brant XI, osiągnął na jakieś 10 minut wysokość około 300 kilometrów, po czym został sprowadzony z powrotem na Ziemię.Będąc w przestrzeni kosmicznej, CIBER-2 przeskanował obszar nieba o przestrzeni ośmiokrotnie większej niż Księżyc w pełni. Wykonał on pomiary podczerwonego promieniowania tła w zakresach sześciu jego różnych długości. Później naukowcy przeanalizują zebrane przez niego dane, pozyskując informacje na temat gwiazd i innych obiektów, które je wytworzyły.