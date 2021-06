Zobacz, jak może wyglądać ludzka kolonia na Księżycu [WIDEO]

Niesamowita wizja przyszłości.

Model księżycowej bazy na wystawie w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji. | Źródło: ESA/SOM

Księżycowa przyszłość

„Life Beyond Eearth”, bo tak brzmi nazwa koncepcji, pokazuje, jak ludzkie życie mogłoby być podtrzymywane w trudnym kosmicznym środowisku. Ta zakłada konstrukcję częściowo nadmuchiwanych modułów, które połączone ze sobą mogłyby utworzyć naprawdę pokaźną kolonię. Takie moduły oferowałyby największą możliwą objętość w stosunku do swojej masy, a ten czynnik jest w przypadku kosmicznych podróży bardzo istotny.Wirtualną księżycową kolonię Skidmore, Owings & Merril zbudowało wraz z ESA na krawędzi krateru Shackleton w pobliżu bieguna południowego Księżyca. To świetna lokalizacja, bowiem zapewnia ona niemal stały dostęp do światła słonecznego, z którego baza czerpałaby energię elektryczną, wodnego lodu, który byłby źródłem wody pitnej, a także widok na Ziemię.Warto przypomnieć, że w tej chwili NASA realizuje projekt Artemis, w ramach którego do 2024 roku ta pragnie ponownie wysłać ludzi na Księżyc. Projekt ten ma szansę być wstępem do szerzej zakrojonych misji związanych nie tylko z jedynym naturalnym satelitą Ziemi, ale również z Marsem. Mam nadzieję, że kiedyś ludzkość faktycznie postawi swoją bazę na powierzchni Księżyca.Co istotne, NASA nie realizuje programu Artemis sama. Udział w nim biorą udział także prywatne spółki kosmiczne (na przykład SpaceX), a także partnerzy międzynarodowi, tacy jak Europejska Agencja Kosmiczna.Źródło: ESA , fot. tyt. ESA