Droga Mleczna jest zniekształcona i nikt nie wie, dlaczego

Zagadka wymagająca rozwiązania.

Zniekształcony dysk Drogi Mlecznej. | Źródło: Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC)

Która teoria jest prawdziwa?

Temat wymagający dalszych badań

Inne teorie zakładają, że zniekształcenia formują się za sprawą bardziej dynamicznych mechanizmów, takich jak wchodzenie w interakcje z ciemną materią lub mniejszymi galaktykami, które krążą wokół Drogi Mlecznej i wpływają na nią grawitacyjnie. W tym przypadku zniekształcenia powinny być aktywne i wirować niczym bączek (zjawisko precesji).Zatem, zniekształcenia naszej galaktyki są statyczne, poruszają się bardzo wolno, czy też wykazują dużą dynamikę? Naukowcy nieustannie próbują znaleźć odpowiedź na to pytanie.W zeszłym roku pewien zespół astronomów opublikował w czasopiśmie Nature Astronomy pracę, którą stworzył w oparciu o dane z sondy Gaia, a w której wykazał, że zniekształcenia naszej galaktyki wirują. W kolejnym artykule, opublikowanym w grudniu w czasopiśmie The Astrophysical Journal, wyciągnięto podobne wnioski, sugerując, że zniekształcenia przesuwają się dosyć szybko i charakteryzują się okresem orbitalnym wynoszącym od 600 do 700 milionów lat.Jeśli powyższe wyniki są zgodne z rzeczywistością, oznaczałoby to, że „odgięcia” Drogi Mlecznej wirują z prędkością 10 razy większą niż sugerowały dotychczasowe modele. Niemniej, w nowej pracy badacze uzyskali wyniki wskazujące na wolniejszą rotację. Wykorzystując te same dane z sondy Gaia, ale tworząc na ich podstawie inne modele, uczeni odkryli, iż zniekształcenia zdają się przemieszczać się około 3,4 razy wolniej niż sugerowały zeszłoroczne badania.Niestety, nawet w przypadku najnowszej pracy margines błędu jest na tyle duży, że kwestii tego, jak szybko zniekształcenia rotują i z jakiego powodu powstały wciąż nie można ostatecznie rozstrzygnąć. Wynika to z faktu, że przynajmniej na razie badacze nie są w stanie precyzyjnie określić kształtu zniekształconych obszarów dysku Drogi Mlecznej.Należy zebrać znacznie więcej danych, zanim w końcu będziemy mogli dowiedzieć się, dlaczego nasza galaktyka wygląda tak, jak wygląda. W przyszłym roku sonda Gaia ma udostępnić kolejny katalog zebranych przez siebie informacji. Kto wie, może to właśnie ich potrzebujemy.Źródło: The Astrophysical Journal , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech