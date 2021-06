Po raz pierwszy od ponad 30 lat. NASA wyśle dwie misje na Wenus

Da Vinci i Veritas.





NASA zapowiada misje Da Vinci i Veritas





fot. NASA/JPL-Caltech

NASA oficjalnie ogłosiła plany dwóch misji na Wenus – to pierwsza tego typu zapowiedź od ponad trzech dekad. Nowe projekty, które będą realizowane przez Amerykańską Agencję Kosmiczną rozpoczną się w 2028 roku i potrwają do 2030 roku. Teren naszej bezpośredniej sąsiadki nie był bardzo dawno badany przez Amerykanów.To już wkrótce ma się zmienić.Obie misje zapowiedziane przez NASA będą miały za zadanie odpowiedzieć na pytania powiązane z ewolucją Wenus. Co dokładnie stało się na planecie, że zamieniła się ona w piekło? Dlaczego gęste chmury, które pokrywają Wenus pozwoliły na taką sytuację? Naukowcy chcą zbadać procesy, które sprawiły, że Wenus jest dziś tak nieprzyjaznym miejscem – pomimo wielu podobieństw do naszej Ziemi. Bardzo możliwe, że wcześniej nasza sąsiadka nadawała się do zamieszkania oraz powstania życia. I to wraz z klimatem oceanicznym.Nadchodzące misje oznaczone jako Da Vinci i Veritas zostały wybrane w ramach programu Discovery NASA – inicjatywy ustanowionej w 1992 roku, która pozwala naukowcom i inżynierom swobodniej projektować pomysły oraz wdrażać je w życie.Misja Da Vinci będzie odpowiedzialna za analizę składu atmosfery Wenus, aby dowiedzieć się, jak dokładnie powstała ta planeta. Naukowcy będą chcieli również sprawdzić, czy na planecie istniał kiedyś ocean. Da Vinci będzie jednocześnie pierwszą prowadzoną przez USA misją do atmosfery Wenus od 1978 roku – to kawał czasu.Druga z misji oznaczona jako Veritas będzie badała powierzchnię Wenus, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzaju skał na poziomie gruntu. Misja NASA spróbuje także przeanalizować i zbadać nieaktywne wulkany. Naukowcy chcą dowiedzieć się, czy dalej uwalniają one parę wodną do atmosfery.Na obie opisywane misje trzeba będzie jeszcze długo poczekać. Co nie oznacza, że nie zapowiadają się one naprawdę ekscytująco.Źródło: TheVerge / fot. NASA/JPL-Caltech/Peter Rubin