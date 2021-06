Start Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba ponownie opóźniony

Kto by się spodziewał…

Start, na który musimy jeszcze poczekać

Stało się, NASA po raz kolejny przełożyła start Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, wyczekiwanego następcy Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Zatem, ten wcale nie odbędzie się 31 października, jak od kilku miesięcy planowano. Na szczęście wygląda na to, że to następne opóźnienie nie będzie zbyt duże. Trzymam za to kciuki!Podejrzewa się obecnie, że Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zostanie wyniesiony w przestrzeń kosmiczną w listopadzie lub grudniu tego roku. Ostateczną datę zapewne usłyszymy latem lub na początku jesieni. Ale tak właściwie z jakiego powodu podjęto decyzję o odłożeniu startu w czasie?Jak wyjaśnia NASA, agencja i Northrop Grumman, główny wykonawca projektu, wkrótce będą mogły umieścić teleskop w kontenerze transportowym i wysłać go w drogę do portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej. To zapewne stanie się w sierpniu. Gdy maszyna tam dotrze, potrzeba będzie aż 55 dni, aby przygotować ją do startu. Zatem, okno startowe otworzy się nie wcześniej niż w połowie listopada.