Kolejny szybki błysk radiowy wykryty. Ma nietypowe źródło

Tego astronomowie się nie spodziewali.

Czym są FRB?

Sygnał, który nieco namieszał

We Wszechświecie nie brakuje tajemniczych obiektów i zjawisk. Jednym z nich są tak zwane szybkie błyski radiowe (FRB). Te sygnały z odległych zakątków kosmosu stanowią dla astronomów niezłą zagwozdkę i za każdym razem, gdy ci są coraz bliżej rozwiązania ich zagadki, ta zagadka staje się coraz bardziej zawiła. Teraz pogłębił ją nowo odkryty szybki błysk radiowy - FRB 20200120E.FRB, odkryte po raz pierwszy w 2007 roku, to silne, jednakże krótkotrwałe, kilku-milisekundowe sygnały pochodzące z odległych galaktyk. Występują one w dwóch wersjach - pojedynczych oraz powtarzających się. Nadal nie ma pewności co do tego, co je wytwarza, a na dodatek nikt nie jest w stanie przewidzieć ich pojawiania się. Różne hipotezy wskazują na gwiazdy neutronowe z silnym polem magnetycznym (magnetary), ciemną materię, czarne dziury, supernowe, a nawet… pozaziemskie cywilizacje.Od 2007 roku udało się wykryć setki FRB pochodzących z różnych części kosmosu. Dzięki temu astronomowie mogą powoli pozyskiwać na ich temat kolejne informacje, co stopniowo przybliża ich do rozwikłania ich zagadki. Na podstawie ostatnich badań wyciągnięto wniosek, że FRB są powiązane z młodymi gwiazdami (ale nie tymi najmłodszymi) i z magnetarami, gęstymi gwiazdami neutronowymi o niezwykle silnych polach magnetycznych.Nowo odkryty FRB jest FRB powtarzającym się. Pochodzi on z galaktyki M81 oddalonej od Ziemi o 11,7 miliona lat świetlnych. Zatem, jego źródło znajduje się bliżej nas niż źródło jakiegokolwiek innego FRB (spoza naszej galaktyki) – 40 razy bliżej niż dotychczasowe najbliższe znane źródło szybkich błysków radiowych. Dokładniej mówiąc, źródło to położone jest wewnątrz gromady kulistej – zlepka bardzo starych gwiazd. Nie jest to miejsce, w którym ktokolwiek spodziewał się znaleźć obiekt wytwarzający FRB.