Łazik Curiosity pokazał, jak wygląda pochmurny dzień na Marsie

Rzadki widok.

Suchy lód a wodny lód

Na Ziemi możemy podziwiać je bardzo często, czasem nawet za często. Tymczasem, na Marsie są bardzo rzadkim zjawiskiem. Mowa o rzecz jasna o chmurach – obserwowanych w atmosferze skupiskach pary. Mimo wszystko rok marsjański temu NASA dostrzegła chmury formujące się nad swoim łazikiem Curiosity. Agencja pragnęła ponownie udokumentować to zjawisko rok później i faktycznie się jej to udało.Nowe chmury także zostały dostrzeżone na Czerwonej Planecie przez łazik Curiosity, wcześniej w tym roku, a dokładniej mówiąc w marcu. Te, widoczne na poniższym kompozytowym zdjęciu (powstałym z 21 zdjęć uchwyconych przez łazika), powstają w marsjańskiej atmosferze wcześniej (w skali marsjańskiego roku) niż inne, dlatego NASA określa je „wczesnymi”. Co ciekawe, znajdują się one w marsjańskiej atmosferze wyżej niż inne typy chmur. Ma to duże znaczenie, bowiem jest to związane z ich składem.Jak wyjaśnia NASA, większość marsjańskich chmur znajduje się w atmosferze na wysokości 60 kilometrów i składa się z wodnego lodu. Chmury, które można podziwiać na najnowszych zdjęciach Curiosity położone są jednak wyżej (NASA tej wysokości nie sprecyzowała), gdzie jest też zimniej. Zatem, te najprawdopodobniej tworzy zamarznięty dwutlenek węgla, czyli tak zwany suchy lód.