Centrum Drogi Mlecznej na oszałamiającym zdjęciu NASA

Niewiele zdjęć robi tak piorunujące wrażenie, jak zdjęcia kosmosu. NASA udostępniła właśnie w sieci zdumiewającą fotografię centrum naszej galaktyki, której stworzenie było możliwe za sprawą teleskopu kosmicznego Chandra oraz radioteleskopu MeerKAT, znajdującego się w Afryce Południowej.NASA opublikowała nowe, oszałamiające zdjęcie niezwykle aktywnego "śródmieścia" Drogi Mlecznej. Zdjęcie kompozytywe składające się z 370 fotografii wykonanych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad jest zasługą teleskopu kosmicznego Chandra. Teleskop kosmiczny pracujący w zakresie promieni rentgenowskich, wyniesiony został na orbitę przez słynny prom kosmiczny Columbia 23 lipca 1999 roku podczas misji STS-93. Ruchliwe, wysokoenergetyczne galaktyczne centrum Drogi Mlecznej znajduje się 26000 lat świetlnych od Ziemi.Kliknij na poniższe zdjęcie, aby otworzyć je w pełnym rozmiarze w nowej karcie, bezpośrednio na stronie NASA.gov.Najnowsza fotografia centrum Drogi Mlecznej. | Źródło: NASAAstronom Daniel Wang z University of Massachusetts Amherst powiedział, że spędził rok pracując nad powyższym zdjęciem, siedząc w domu podczas pandemii koronawirusa.– powiedział Wang.Źródło: NASA