NASA podała, kto zbuduje pojazd, który będzie woził astronautów po Księżycu

Przygotowania do programu Artemis trwają.

Jedno zadanie, dwaj wykonawcy

Misja, na którą wszyscy czekają

W ciągu kilku następnych lat NASA pragnie powrócić na Księżyc. Niemniej, nie zamierza zrobić tego sama. Jak wcześniej zdecydowała, SpaceX zbuduje dla niej księżycowy lądownik , a teraz wybrała przedsiębiorstwa, które zrealizują dla niej inne zadanie. O jakim zadaniu mowa? Tym polegającym na zaprojektowaniu i skontruowaniu pojazdu, który będzie transportował jej astronautów po powierzchni jedynego naturalnego satelity Ziemi.Firmy, który wspomniany pojazd zbudują to General Motors oraz Lockheed Martin. Obydwie wcześniej niejednokrotnie współpracowały z NASA nad kosmicznymi projektami. General Motors odpowiadało chociażby za bezwładnościowe systemy naprowadzania i nawigacji całego programu Apollo oraz opracowało podwozie i koła wykorzystywane podczas misji Apollo 15, 16 i 17. Lockheed Martin brało zaś udział w pracach nad kosmicznymi pojazdami, które odwiedziły każdą planetę w Układzie Słonecznym. Systemy przedsiębiorstwa były też częścią każdej marsjańskiej misji NASA. To nie wszystko. Firma odegrała bowiem również znaczącą rolę w programie promów kosmicznych i pomogła w tworzeniu systemów zasilania dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.Z pomocą pojazdu, który General Motors i Lockheed Martin zbudują, astronauci NASA mają być w stanie dotrzeć na Księżycu jeszcze dalej niż kiedykolwiek. Nie będzie to łatwe, biorąc pod uwagę jak wygląda powierzchnia satelity – nie brakuje na nim ostrych skał i kraterów uderzeniowych pozostawionych przez asteroidy.Rzecz jasna, NASA ma względem omawianego pojazdu pewne wymagania. Po pierwsze, musi być to pojazd elektryczny. Musi być on też zdolny do autonomicznej jazdy. By spełnić te wymagania, General Motors zamierza się sięgnąć po swój system baterii Ultium, który pozwala na umieszczenie 25 ogniw w każdym module akumulatora, a także wykorzystać swoje doświadczenie z autonomicznymi autami. Tak się składa, że Cruise, firma należąca do General Motors, niedawno rozpoczęła w USA testy swojej floty autonomicznych pojazdów.Cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć General Motors i Lockheed Martin powodzenia. W ramach programu Artemis NASA zamierza wysłać pierwszą załogową misję, która zakończy się lądowaniem na Księżycu, w 2024 roku. Zatem przedsiębiorstwa mają na realizację swojego zadania mniej czasu niż mogłoby się wydawać.W ramach wspomnianej misji NASA zabierze na Księżyc czterech astronautów. W skład tego zespołu będą wchodzić między innymi pierwsza kobieta oraz pierwsza osoba o kolorze skóry innym niż biały, które trafią na powierzchnię satelity.